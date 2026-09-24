È l’indiscusso protagonista del reality fino a questo momento, ma un imprevisto potrebbe costringerlo ad abbandonare. Stiamo parlando di Simone Annicchiarico, che nella Casa del Grande Fratello Vip si è lasciato sfuggire quella che sembra essere a tutti gli effetti una bestemmia.

Grande Fratello Vip Simone Annicchiarico bestemmia, cosa è successo

La bestemmia di Simone Annicchiarico è avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì 24 settembre. Il conduttore, figlio di Walter Chiari, si trovava in cucina insieme ad alcuni inquilini, fra cui Alex Belli e Gianluca Danto, impegnati nella preparazione del pranzo.

Mentre Danto stava versando della pasta in un pentolino, Annicchiarico, che gli stava di fianco, ha bestemmiato. Nonostante il suo tono di voce fosse basso, ciò che ha detto si è sentito chiaramente.

A lasciare pochi dubbi su quanto accaduto sono anche le reazioni degli interessati: Annicchiarico, dopo essersi reso conto di quel che ha detto, si è messo le mani nei capelli, mentre Danto, incredulo, si è voltato a guardare il collega.

I precedenti lasciano poca speranza per il concorrente

La reazione di Simone Annicchiarico dopo la bestemmia è comprensibile considerando i precedenti. In passato, infatti, in occasioni come queste è sempre arrivata la squalifica dal gioco. Il caso più emblematico è senza dubbio quello del cantante Riccardo Fogli, che nel 2022, per una espressione blasfema, è stato estromesso dal gioco dopo appena 24 ore dal suo ingresso nella Casa.

La stessa sorte è toccata, nel 2020, all’influencer Denis Dosio e all’ex calciatore Stefano Bettarini. Nel GF Vip 2, invece, delle imprecazioni hanno provocato la squalifica di Marco Predolin e del comico Gianluca Impastato. I precedenti, insomma, lasciano pochi dubbi: qualora venisse seguita la stessa linea editoriale è lecito immaginare che il percorso nella Casa di Simone Annichiarico possa interrompersi durante la diretta di domani, venerdì 25 settembre, quando Ilary Blasi guiderà una nuova puntata su Canale 5 dalle ore 21:50 circa.

Grande Fratello Vip Simone Annicchiarico bestemmia, il concorrente protagonista di queste prime settimane

L’eventuale squalifica di Simone Annicchiarico dal Grande Fratello Vip sarebbe senz’altro un duro colpo per l’intero programma. Il format, in crisi di ascolti nei primi appuntamenti, perderebbe l’assoluto protagonista di queste prime settimane all’interno della Casa. Il conduttore, entrato nella trasmissione senza conoscere fino in fondo le dinamiche, è divenuto subito amatissimo sui social. Inoltre, il reality, nelle puntate in prima serata su Canale 5, gli ha dedicato già diversi blocchi, l’ultimo dei quali arricchito con la presenza dell’amica Iva Zanicchi.

AGGIORNAMENTO 20:00. Il Grande Fratello Vip, sulle pagine social, ha ufficializzato la squalifica di Simone Annicchiarico.