Da Temptation Island a Uomini e Donne: è questo il percorso, televisivo e sentimentale, di Giovanni Grazioso. In estate la sua storia d’amore con Sabrina è naufragata e il ragazzo, originario di Catania, è pronto a iniziare una nuova relazione.

Uomini e Donne Giovanni Grazioso, chi è il nuovo tronista

Ad ufficializzare la presenza di Giovanni nel cast di tronisti di Uomini e Donne è un video pubblicato nel tardo pomeriggio del 24 settembre sul sito Witty TV e sui diversi profili social dell’azienda. La clip, dalla durata di poco più di 30 secondi, contiene una serie di immagini tratte dalla sua partecipazione a Temptation Island, trasmissione che a luglio, su Canale 5, ha ottenuto un enorme successo negli ascolti.

Da tempo si parlava dell’ipotesi di un possibile approdo a Uomini e Donne di alcuni dei protagonisti di Temptation Island. Solo oggi è arrivata la conferma: il prescelto è Giovanni, ovvero colui che è divenuto maggiormente popolare fra il pubblico generalista.

La biografia del nuovo tentatore

Giovanni Grazioso, nuovo tentatore di Uomini e Donne, ha 31 anni ed è originario di Catania. In passato ha fatto il calciatore in diverse squadre locali. Successivamente, dopo aver accantonato la carriera sportiva agonistica, si è concentrato nella sua attività di venditore ambulante, girando per le vie catanesi con un carretto di brioche. Un’attività che più volte è finita al centro dei dibattiti fra Giovanni e la sua ex fidanzata Sabrina all’interno del loro percorso a Temptation Island.

Uomini e Donne Giovanni Grazioso, il percorso a Temptation Island

Il passato sentimentale di Giovanni Grazioso è noto a tutti. La storia d’amore conclusa in estate con Sabrina, infatti, ha catturato le attenzioni degli spettatori, che hanno seguito tutte le fasi che hanno portato alla separazione.

Sin dalla prima puntata di Temptation Island, la ragazza non ha nascosto l’interesse verso il single Lory, con il quale ha creato una complicità sempre più evidente. Giovanni, infastidito, ha chiesto a Sabrina ben due falò di confronto. Entrambi, però, sono stati rifiutati. Solamente alla terza richiesta è arrivato il tanto atteso confronto, che è finito con la scelta dei due protagonisti di lasciarsi.

Nello speciale E poi e poi, Sabrina si è scusata per come si è comportata, pur ammettendo di aver scoperto che Giovanni, quando era ancora il suo fidanzato, aveva chattato con un’altra donna. La coppia, alla fine, ha confermato la separazione. Dalle prossime settimane, Giovanni Grazioso cercherà l’anima gemella nello studio di Uomini e Donne.