È morta Wilma De Angelis, una delle figure più amate e riconoscibili dello spettacolo italiano. La cantante, attrice e conduttrice televisiva si è spenta nel pomeriggio di domenica 11 ottobre 2026 a Milano, all’età di 96 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata all’ANSA dal nipote Fabio De Angelis, che le ha dedicato anche un commovente messaggio sui social.

Con la sua morte, la televisione italiana perde una protagonista capace di attraversare epoche e generazioni, passando dai palcoscenici musicali degli anni Cinquanta ai programmi di cucina che hanno contribuito a trasformare il piccolo schermo. Una carriera lunga oltre settant’anni, accompagnata da una personalità vivace, una grande ironia e un rapporto sempre affettuoso con il pubblico.

Wilma De Angelis è morta a Milano: il ricordo del nipote

Wilma De Angelis è morta a 96 anni nella città in cui era nata e aveva trascorso gran parte della sua vita. A comunicare pubblicamente la scomparsa è stato il nipote Fabio De Angelis, che ha affidato a Facebook parole cariche di affetto e riconoscenza.

Il suo messaggio ricorda soprattutto la gioia di vivere della zia, la simpatia e le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni di italiani.

La notizia ha suscitato grande commozione tra quanti avevano imparato a conoscerla prima come interprete della musica leggera e successivamente come presenza familiare dei programmi televisivi dedicati alla cucina e all’intrattenimento.

Chi era Wilma De Angelis: dagli esordi al Festival di Sanremo

Wilma De Angelis era nata a Milano l’8 aprile 1930. Il suo percorso artistico cominciò molto presto, quando entrò in una compagnia teatrale per bambini che portava in scena spettacoli e fiabe in diverse città dell’Italia settentrionale.

La musica divenne presto la sua principale passione. Nel 1956 conquistò il titolo di Reginetta del jazz italiano a Boario Terme, riconoscimento che contribuì ad aprirle le porte del panorama discografico nazionale.

La consacrazione arrivò nel 1959 con il Festival di Sanremo, al quale partecipò interpretando due brani destinati a rimanere nella memoria degli appassionati: Nessuno, proposto anche da Betty Curtis, e Per tutta la vita, eseguito anche da Jula de Palma.

L’anno successivo tornò sul palco della manifestazione con Quando vien la sera, classificandosi al terzo posto insieme a Joe Sentieri.

Tra le canzoni più conosciute del suo repertorio figurano anche Casetta in Canadà e Patatina, brani che contribuirono a renderla un volto popolare della musica italiana.

Wilma De Angelis e il successo dei programmi di cucina in TV

Se la musica le aveva regalato la notorietà, fu la televisione a offrirle una seconda, fortunata stagione professionale.

Alla fine degli anni Settanta, grazie anche all’intuizione di Paolo Limiti, Wilma De Angelis iniziò a dedicarsi ai programmi gastronomici, diventando una delle prime protagoniste della cucina televisiva italiana.

Nel 1979 arrivò Telemenù, trasmissione di Telemontecarlo che successivamente assunse il titolo di Sale, pepe e fantasia.

Il programma conquistò il pubblico grazie a una formula semplice e immediata: ricette, consigli pratici e un modo di comunicare spontaneo, lontano da qualsiasi formalità.

Per circa diciotto anni, Wilma De Angelis accompagnò gli spettatori attraverso preparazioni e suggerimenti culinari, contribuendo ad anticipare un genere televisivo che sarebbe diventato particolarmente popolare nei decenni successivi.

Le ultime apparizioni televisive di Wilma De Angelis

Nonostante il passare degli anni, Wilma De Angelis non aveva mai interrotto completamente il rapporto con la televisione.

Era tornata più volte ospite di trasmissioni come Domenica In e I migliori anni, riproponendo dal vivo alcune delle canzoni che avevano segnato la sua carriera.

Anche le nuove generazioni avevano imparato ad apprezzarne l’ironia, grazie alla circolazione sui social di filmati e interpretazioni musicali diventati virali.

Tra le sue apparizioni più recenti figura quella del 25 marzo 2025 a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, in occasione di un omaggio dedicato a Mina.

La vita privata e il grande amore per Gianni

Accanto alla lunga carriera artistica, Wilma De Angelis aveva sempre custodito con discrezione la propria vita sentimentale.

Non si era mai sposata e non aveva avuto figli. Nel corso di alcune interviste aveva raccontato episodi e incontri con personaggi celebri del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Marcello Mastroianni e Gianni Rivera.

Un posto speciale nella sua vita era stato occupato da Gianni, il compagno conosciuto nel 1994, con il quale aveva costruito una relazione profonda e duratura.

La sua scomparsa, avvenuta nel 2022, aveva rappresentato per la cantante un dolore particolarmente intenso.

Addio a Wilma De Angelis, una protagonista della televisione italiana

La carriera di Wilma De Angelis racconta una parte importante della storia dello spettacolo italiano. Dagli esordi nel jazz alle partecipazioni al Festival di Sanremo, fino al successo come conduttrice, la sua presenza ha accompagnato i cambiamenti della musica e della televisione.

A renderla particolarmente amata non è stato soltanto il talento, ma anche la capacità di conservare uno stile personale, fatto di naturalezza, eleganza e ironia.

Wilma De Angelis lascia un’eredità artistica che unisce musica, spettacolo e televisione. Restano le sue canzoni, le immagini dei programmi che l’hanno resa celebre e il ricordo di una donna capace di comunicare con pubblici di età diverse.`