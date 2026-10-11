Stasera in TV, lunedì 12 ottobre 2026, Rai 1 propone la nuova stagione de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, mentre Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip. Rai 2 punta sull’intrattenimento con Formidabile!, Rai 3 conferma Lo Stato delle Cose, Rete 4 trasmette Quarta Repubblica e Italia 1 sceglie il thriller Retribution. Su La7 spazio a La Torre di Babele, TV8 propone Assassinio sull’Orient Express e Nove torna con Little Big Italy.
Programmi TV di lunedì 12 ottobre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere. In onda i primi due episodi della terza stagione, con Elena Sofia Ricci nel ruolo della commissaria Teresa Battaglia.
- Rai 2, ore 21:20 – Formidabile!. Elenoire Casalegno conduce una serata dedicata alla storia di Rai 2, tra programmi, volti, ricordi e momenti rimasti nell’immaginario televisivo.
- Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali temi politici, sociali e di attualità.
- Rete 4, ore 21:34 – Quarta Repubblica. Nicola Porro guida il talk del lunedì sera, tra politica, economia, cronaca e confronto con gli ospiti in studio.
- Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip. Nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi, con confronti, nomination e aggiornamenti sulle dinamiche della Casa.
- Italia 1, ore 21:28 – Retribution. Thriller d’azione con Liam Neeson, ambientato a Berlino durante una corsa contro il tempo segnata da una minaccia esplosiva.
- La7, ore 21:15 – La Torre di Babele – Le tasse del nostro scontento. Corrado Augias affronta un tema di attualità intrecciando storia, politica, società e cultura.
- TV8, ore 21:40 – Assassinio sull’Orient Express. Il giallo tratto da Agatha Christie torna in prima serata nella versione diretta e interpretata da Kenneth Branagh.
- Nove, ore 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella arriva a Formentera alla ricerca del miglior ristorante italiano all’estero.
- Rai 4, ore 21:20 – Striking Rescue. Action con Tony Jaa, incentrato su un maestro di arti marziali spinto dalla vendetta dopo la morte della moglie e della figlia.
- Rai 5, ore 21:23 – Come Closer. Film drammatico e sentimentale con Lia Elalouf e Darya Rosenn, ambientato a Tel Aviv tra lutto, dolore familiare e sentimenti inattesi.
- Rai Movie, ore 21:10 – Per qualche dollaro in più. Western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Lee Van Cleef, secondo capitolo della trilogia del dollaro.
- Rai Premium, ore 21:20 – Colpo di fulmine in Andalusia. Film sentimentale ambientato in Spagna, tra una scomparsa misteriosa, nuovi incontri e cambiamenti personali.
- Iris, ore 21:14 – Gangs of New York. Dramma storico di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz.
Stasera su Rai 1: I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere
Rai 1 propone dalle 21:30 I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere. La terza stagione della fiction prende il via con due episodi in prima serata e ritrova Elena Sofia Ricci al centro di una nuova indagine carica di tensione.
Il ritrovamento di un anziano pensionato lungo il greto di un torrente mette in moto la squadra della commissaria Teresa Battaglia. Il caso apre una storia segnata da misteri, ferite del passato e nuovi equilibri investigativi. Prima della fiction, Rai 1 trasmette Affari Tuoi; in seconda serata spazio a Cose nostre.
Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip
Canale 5 propone alle 21:20 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality torna in diretta con il racconto delle ultime giornate nella Casa, tra rapporti sempre più tesi, chiarimenti, strategie e nuove nomination.
La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Ilary Blasi resta una delle principali proposte Mediaset del lunedì sera, con spazio alle dinamiche della convivenza e agli interventi in studio.
Stasera su Rai 2: Formidabile!
Rai 2 propone alle 21:20 Formidabile!, programma condotto da Elenoire Casalegno. La serata ripercorre la storia della seconda rete Rai attraverso programmi, personaggi e momenti che hanno segnato diverse generazioni di telespettatori.
Il racconto alterna memoria televisiva, intrattenimento e immagini d’archivio, con l’obiettivo di celebrare l’identità di Rai 2 e il suo ruolo nella storia della televisione italiana. In seconda serata va in onda Il processo del lunedì.
I film di stasera in TV
Tra i film in chiaro di lunedì 12 ottobre 2026 spiccano Retribution su Italia 1, Assassinio sull’Orient Express su TV8, Striking Rescue su Rai 4, Come Closer su Rai 5, Per qualche dollaro in più su Rai Movie, Gangs of New York su Iris e Colpo di fulmine in Andalusia su Rai Premium. Sul canale 20 va in onda anche Suicide Squad, seguito da The Italian Job in seconda serata.
I film su Sky Cinema lunedì 12 ottobre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Smart Working. Commedia con Maccio Capatonda, costruita intorno a un uomo convinto che il lavoro da remoto abbia finalmente migliorato la sua vita.
Sky Cinema Uno, ore 23:00 – Giustizia privata. Thriller con Gerard Butler e Jamie Foxx, incentrato su un uomo deciso a colpire il sistema giudiziario dopo l’omicidio della moglie e della figlia.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Al vertice della tensione. Thriller tratto da Tom Clancy, con Jack Ryan coinvolto in una crisi internazionale legata alla minaccia nucleare.
Sky Cinema Collection, ore 23:25 – Jack Ryan: L’iniziazione. Action thriller con Chris Pine, dedicato alle origini del celebre analista della CIA creato da Tom Clancy.
Sky Cinema Uno, ore 19:20 – Chaos Walking. Fantascienza con Tom Holland e Daisy Ridley, ambientata su un pianeta dove i pensieri degli uomini diventano percepibili dagli altri.