A Che tempo che fa pesa l’assenza dei conduttori di NOVE. Nelle prime puntate della nuova stagione, Fabio Fazio ha accolto in studio diversi volti della concorrenza, senza dare spazio, in un gioco di squadra che normalmente avviene in ogni emittente, ai colleghi della stessa rete.

Che tempo che fa assenza dei conduttori NOVE, i grandi assenti

L’attuale edizione di Che tempo che fa ha preso il via l’11 ottobre scorso, in un periodo decisamente ricco di prime visioni sulla rete NOVE. Per questo, più che per i presenti, lo show di Fabio Fazio ha fatto parlare di sé per i grandi assenti, ovvero i volti celebri dell’emittente che non hanno potuto beneficiare della vetrina del format domenicale per lanciare i loro programmi.

Il caso più eclatante è quello di Maurizio Crozza, protagonista tutti i venerdì con Fratelli di Crozza. Nonostante in passato abbia collaborato più volte con Fazio, il comico e imitatore non ha mai partecipato allo show da quando è su Discovery. Nelle prime tre puntate non hanno trovato spazio nemmeno Katia Follesa, tornata in onda il 22 ottobre con Comedy Match, e Francesco Panella, conduttore di Little Big Italy. Altro assente è Paolo Conticini, in onda in access prime time su NOVE con Cash or Trash.

Inoltre, ogni puntata stagionale di Che tempo che fa dedica uno spazio all’attualità con ospiti diversi giornalisti, ma non hanno mai partecipato Luca Sommi, Marco Travaglio e Andrea Scanzi, conduttori tutti i sabati del talk Accordi & Disaccordi.

Che tempo che fa assenza dei conduttori NOVE, l’arrivo de Il Tavolo

A rendere ancora più evidente l’assenza dei conduttori di NOVE c’è l’ampliamento di cui ha potuto beneficiare l’universo di Che tempo che fa in questa stagione. Fino alla passata edizione il conduttore era in onda solamente la domenica, per un totale di circa 4 ore alla settimana. Nella nuova stagione tale tempistica è quasi raddoppiata, con l’aggiunta della serata del mercoledì. Uno spazio, questo, interamente dedicato alla rubrica Il Tavolo e visibile dalle 21:15 alle 00:15 circa. Un palinsesto di questo tipo rende di fatto impossibile pensare che l’assenza dei conduttori di NOVE dai programmi di Fazio sia dovuta a una mancanza di tempo.

Protagonista la concorrenza

Se i conduttori di NOVE sono assenti, non si può dire lo stesso per quelli della concorrenza. Nella puntata del 18 ottobre di Che tempo che fa hanno partecipato Antonella Clerici e Fiorella Mannoia. Si tratta della conduttrice e giudice di The Voice Senior, talent canoro visibile ogni venerdì su Rai 1. Nel medesimo appuntamento ha presenziato la Gialappa’s Band. Il gruppo comico ha presentato il film L’assurda storia della Gialappa’s Band, ma sono stati inevitabili i riferimenti alla trasmissione GialappaShow, in onda il lunedì su Sky Uno e TV8.

Il 25 ottobre, invece, Fabio Fazio ha intervistato Giorgia. Quest’ultima, oltre ad aver pubblicato l’album G+1, ha parlato di X Factor, altro format di Sky e da lei condotto. La situazione non cambia se si analizzano gli ospiti dei primi due appuntamenti de Il Tavolo. Fra le ospiti ricorrenti c’è Simona Ventura, nel cast fisso anche di Ballando con le stelle. Sempre per parlare del talent di Rai 1, nella puntata del 21 ottobre ha partecipato il concorrente Andy Diaz.

Nel salotto di Fazio, dunque, sembra esserci posto veramente per tutti, tranne che per i colleghi di NOVE.