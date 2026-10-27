Mercoledì 28 ottobre prende il via il Lucca Comics & Games 2026. Si tratta della 60° edizione della storica manifestazione dedicata ai fumetti, i giochi da tavola e il cinema.

Lucca Comics & Games 2026, i protagonisti per la sezione fumetti

Durante il Lucca Comics & Games sono previste numerose iniziative speciali legate a diversi settori, a partire dai fumetti. A tal proposito è atteso il percorso espositivo Claudio Castellini: Tocchi da Maestro, allestito al palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte. Al centro del progetto c’è un omaggio a Claudio Castellini, disegnatore che ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia in Italia che a livello internazionale. A Palazzo Guinigi è aperta la mostra Più veloce della sua ombra: 80 anni di Lucky Luke, storico personaggio nato nel ’46 dalla matita di Morris.

Dal 28 al 30 ottobre è protagonista di numerosi eventi Go Nagai, tra i principali autori di manga al mondo. In carriera ha firmato titoli come Goldrake e Jeeg Robot D’Acciaio. Altri ospiti molto attesi sono Frank Miller (Batman Il ritorno del Cavaliere Oscuro), autore di diversi firmacopie al Padiglione Panini, e Jonathan Hickman (SHIELD e Fantastici Quattro). Quest’ultimo, per la prima volta in Italia, realizza vari firmacopie ed è al centro di un panel previsto il 28 ottobre dalle 16:30 all’Auditorium San Francesco.

La musica e i libri

Spostando l’attenzione sulla musica, al Lucca Comics & Games 2026 è allestita una grande area dedicata agli 883. Per il Sony Music Store sono previsti diversi spettacoli all’interno del punto vendita Sky Stone & Songs in Via Vittorio Veneto 7. Qui, il 31 ottobre, realizza un firmacopie Giorgio Vanni, che presenta il nuovo progetto discografico Generazione Vanni insieme a Max Longhi. Diversi gli eventi attesi in Piazzale Verdi: fra i numerosi appuntamenti in programma c’è il concerto di Grailknights, band tedesca che sale sul palco il 31 ottobre a partire dalle ore 19:30 circa.

Molto ricco lo spazio dato nella manifestazione ai libri. Uno degli ospiti più importanti è Christopher Buehlman, scrittore statunitense che con Mercurio Books presenta, il 30 ottobre nel Padiglione San Marino, il libro Tra due fuochi. Dalle 16:00 del 31 ottobre, per la prima volta nella kermesse, è presente Alberto Angela, che partendo dal libro Cesare. La conquista dell’eternità dialoga al Teatro del Giglio Giacomo Puccini con Gianluca Gazzoli sull’importanza della divulgazione storica e scientifica. Sempre il 31 ottobre, presso la Saletta Rossa del Boccherini, dalle 16:00 Alessia Gazzola parla in esclusiva assoluta del romanzo Miss Bee & l’inganno in prima classe.

Lucca Comics & Games 2026, i film e le serie tv

Nel Lucca Comics & Games 2026 è proposto un focus sui film e le serie tv. Il 30 ottobre, al Teatro del Giglio dalle 10:00, Disney+ presenta la pellicola Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo con gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri. Al Cinema Astra, il 31 ottobre alle 14:00, la Warner Bros. Pictures presenta Il Gatto col Cappello, con la presenza delle voci italiani Herbert Ballerina e Stefano Fresi.

Alla kermesse partecipa anche Sky con Nord Sud Ovest Est, con la proiezione del quinto e sesto episodio il 30 ottobre dalle 17:30 al Cinema Astra. Attesa la partecipazione del regista Sidney Sibilia e gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. In apertura del Lucca Comics & Games 2026, in occasione dei 50 anni di Studio Aardman, presso l’Area Movie è proiettato Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. Il film è accompagnato dalle dichiarazioni del fondatore della società Peter Lord e del regista Matthew Walker.

Lucca Comics & Games 2026, la copertura Rai

In vista del Lucca Comics & Games 2026 la Rai, in quanto Main Media Partner, ha predisposto una serie di speciali. Atteso, a tal proposito, 60 volte Lucca: l’avventurosa storia di Lucca Comics & Games, documentario scritto e diretto da Enrico Platania e in onda su Rai 5 il 27 ottobre, dalle 23:00. La produzione, che il 28 ottobre è proposta presso la Cappella Guinigi di piazza San Francesco in una versione extended inedita di 70 minuti, intreccia passato e futuro della rassegna, con il contributo di Rai Teche.

Su RaiPlay, per festeggiare il 160esimo anniversario delle relazioni Italia-Giappone, arriva la raccolta Made in Japan, che contiene vari titoli originari nipponici, da Ufo Robot a Goldrake. Da Lucca vanno in onda, su Rai Radio2 il 31 ottobre e il 1° novembre, due format. Si tratta di Soggetti smarriti con Marco Marzocca (e Francesco Maria Vercillo collegato da Roma) dalle 7.45 alle 9.00 e Radio2 Music Room Weekend con Silvia Boschero in diretta dal Glass Rai in Piazza del Giglio dalle 15.00 alle 18.00. Nelle medesime giornate, in rappresentanza di Rai Radio Kids e Rai Radio Tutta Italiana, presenziano Marco Di Buono e Rebecca Manganaro, accompagnati dal pupazzo DJ.

Infine, per Rai Kids, il 30 ottobre Marco Mazzocca e il direttore Roberto Genovesi presentano Buonanotte Signò. Il giorno seguente, il già citato Genovesi insieme a Pera Toons, parlano della seconda stagione della serie Prova a non ridere.