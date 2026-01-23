La programmazione televisiva di stasera, venerdì 23 gennaio 2026, offre un palinsesto eccezionalmente vario, capace di soddisfare i gusti di ogni telespettatore. Chi cerca intrattenimento leggero, cinema d’autore o approfondimenti giornalistici troverà sicuramente un titolo adatto. Su Rai 1, Carlo Conti accoglie il pubblico con le sfide canore di Tali e Quali, mentre Rai 2 punta sulla velocità e l’ambizione con il biopic Lamborghini – The Man Behind the Legend. Rai 3 propone un’opera di grande impatto emotivo e storico, La zona d’interesse. Le reti Mediaset rispondono con grandi classici dell’avventura, show amatissimi e inchieste di cronaca nera, mentre Sky e i canali tematici arricchiscono l’offerta con prime visioni e serie di successo.

Stasera in TV 23 gennaio 2026 – RAI

Rai 1 – 21:30 – Tali e Quali (Intrattenimento)

Carlo Conti conduce una nuova puntata dello show che offre a persone comuni la possibilità di trasformarsi in icone della musica. I concorrenti, selezionati per le loro doti vocali e la somiglianza fisica, imitano star nazionali e internazionali sottoponendosi al giudizio della giuria, che valuta tecnica ed emozione.

Frank Grillo interpreta Ferruccio Lamborghini in questo biopic che narra la scalata dell’imprenditore italiano.

Il film di Jonathan Glazer racconta la vita quotidiana del comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, e di sua moglie Hedwig.

Un ex soldato, finito in prigione dopo aver vendicato la morte della sua famiglia, riceve un’offerta da un’agenzia governativa segreta.

Camila Raznovich guida gli spettatori attraverso i reportage più affascinanti delle passate stagioni, esplorando culture lontane e paesaggi mozzafiato.

Roland Emmerich dirige un cast stellare in questo film di guerra che ricostruisce lo scontro cruciale tra la flotta statunitense e quella imperiale giapponese, un evento che segnò una svolta decisiva nel conflitto del Pacifico.

Le vicende di una dirigente scolastica che tenta di gestire con polso fermo e umanità le complesse dinamiche tra studenti, insegnanti e genitori in un istituto problematico.

Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Quarto Grado (Informazione)

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca nera più discussi del momento. Grazie all’intervento di esperti e inviati, il programma esamina indizi e testimonianze per fare luce su misteri ancora irrisolti.

Gerry Scotti presenta una versione speciale del celebre quiz, dove i campioni storici tornano a girare la ruota per sfidarsi a colpi di vocali e consonanti e vincere il montepremi finale.

Il capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) e il fabbro Will Turner (Orlando Bloom) uniscono le forze per salvare Elizabeth Swann.

Diego Bianchi, in arte Zoro, torna con la sua banda per raccontare l’attualità politica e sociale attraverso reportage, satira e l’immancabile social top ten, accompagnato dalle vignette di Makkox.

Lo chef Antonino Cannavacciuolo viaggia per l’Italia per salvare ristoranti sull’orlo del fallimento.

Maurizio Crozza porta in scena le sue maschere più riuscite, offrendo una lettura satirica e pungente dei protagonisti della politica e della società italiana.

Un vigile del fuoco testimonia contro un boss criminale e finisce nel programma protezione testimoni.

Clint Eastwood dirige e interpreta Walt Kowalski, un veterano della guerra di Corea scontroso e razzista. La sua vita cambia quando il giovane vicino di casa asiatico tenta di rubare la sua preziosa Ford Gran Torino, dando inizio a un’inaspettata amicizia.

Canali tematici e digitali

Cielo – 21:20 – Il profumo del mosto selvatico (Film)

Keanu Reeves interpreta un giovane rappresentante che, per aiutare una ragazza incinta ripudiata dalla famiglia, accetta di fingere di essere suo marito durante la vendemmia, scoprendo l’amore tra i vigneti.

Renato Pozzetto è un bancario costretto a trasferirsi in una villa infestata da fantasmi millenari e dispettosi in questa commedia cult italiana.

Il programma indaga sui misteriosi avvistamenti UFO e sulle teorie riguardanti il contatto con civiltà extraterrestri.

Food Network – 20:40 – Cucina al mercato con Ruben

Giallo – 21:10 – La stagista del crimine (Serie TV)

Judith, ex casalinga diventata stagista della polizia, usa il suo intuito fuori dal comune per risolvere casi complessi che sfuggono ai detective tradizionali.

La task force guidata da Jess LaCroix dà la caccia ai criminali più pericolosi d’America, in una corsa contro il tempo per assicurarli alla giustizia.

DMAX – 21:40 – Stop! Border Control: Roma Fiumicino

Discovery Turbo – 20:30 – Affari a quattro ruote

Sportitalia – 20:30 – Live Match Serie A

SuperTennis – 21:15 – Nitto ATP Finals Torino 2025

Alma TV – 21:30 – Il Massimo in Cucina

Radio Italia TV – 21:00 – Radio Italia Live

RSI LA1 – 20:40 – Patti Chiari

RSI LA2 – 20:35 – L’Ombra del Giorno (Film)

Sky – Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Quattro ristoratori di una stessa zona si sfidano per stabilire chi offre la migliore esperienza culinaria. Alessandro Borghese giudica location, menù, servizio e conto, assegnando il suo voto decisivo.

La serie prequel svela l’ascesa dei clan camorristici e la gioventù dei protagonisti che domineranno la scena criminale napoletana.

Un thriller nostalgico in cui il protagonista si risveglia nel passato, rivivendo l’estate in cui la sua fidanzata scomparve misteriosamente.

L’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente FBI Seeley Booth risolvono omicidi analizzando i resti delle vittime.

Sky Adventure – 21:15 – Ice Vikings

Sky Arte – 21:15 – Steven Van Zandt: Disciple

Sky Classica – 21:15 – sempreVerdi – Verdi e le vacanze

Comedy Central – 19:46 – Maurizio Battista: Qualcosa non mi quadra

MTV – 21:05 – Help! I am in a secret relationship!

Sky Cinema