Ballando con le stelle è sempre più centrale nel palinsesto di Rai 1. Nonostante vada in onda solamente di sabato, il talent è quotidianamente al centro dei talk della rete ammiraglia della TV di Stato.

Ballando con le stelle centrale palinsesto Rai 1, il daytime della domenica poggia interamente sullo show

Il protagonista di Ballando con le stelle nel palinsesto di Rai 1 è visibile già a partire dalla domenica. Del talent si inizia a parlare dalle 14:00, quando a Domenica In la conduttrice Mara Venier guida un talk per commentare quanto accaduto nella puntata del giorno prima. Ad arricchire tale spazio ci sono opinionisti, ma anche concorrenti e membri della giuria.

Di Ballando si parla anche a Da noi a ruota libera, in onda dalle 17:20 e guidato da Francesca Fialdini, da quest’anno nel cast fisso di opinioniste della trasmissione di Milly Carlucci. Da quando è iniziata la nuova edizione dello show di ballo, infatti, Fialdini ha sempre intervistato almeno una coppia di concorrenti.

Cosa avviene in settimana

Ballando con le stelle è oramai un fenomeno televisivo in grado di durare per tutta la settimana. Lo scorso 26 ottobre, in chiusura di Unomattina, il conduttore Massimiliano Ossini ha deciso di dar vita a un talk dedicato a ciò che è avvenuto nella diretta del sabato.

Lo stesso avviene con La Volta Buona con Caterina Balivo. Nella puntata del lunedì si svolge un talk interamente incentrato sullo show di Carlucci, di cui si parla comunque quasi quotidianamente, anche se solamente per pochi minuti. Il medesimo schema narrativo coinvolge Vita in Diretta con Alberto Matano, giornalista quest’anno new entry in giuria.

Ballando con le stelle centrale palinsesto Rai 1, il format ha trovato il daily che mancava

Se ai programmi sopra citati si aggiunge anche Ballando Segreto su RaiPlay emerge chiaramente quanto Ballando con le stelle sia centrale nell’offerta della Rai. La scelta di Carlucci di far entrare nel cast fisso del talent ben due volti del daytime della TV di Stato, ovvero il Matano-Fialdini, in questo senso ha sicuramente funzionato: la trasmissione di ballo non si limita più alla diretta del sabato ma è dilazionata in tutte le giornate della settimana. Ciò alimenta le dinamiche e con esse l’interesse del pubblico, con inevitabili ripercussioni positive sugli ascolti. Ballando, inoltre, grazie alla copertura mediatica offerta dai vari format di Rai 1 ha di fatto trovato il proprio daily. Uno spazio, questo, la cui assenza si era fatta sentire in diverse edizioni del passato.