Venerdì 30 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality, proposto su Canale 5 in prima serata, è condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Grande Fratello Vip 30 ottobre, Piera e Roncaccia sotto attacco

Al Grande Fratello Vip del 30 ottobre si è parlato a lungo della coppia formata da Piera e Roncaccia. Il duo ha ricevuto le critiche di numerosi concorrenti, che hanno in messo in dubbio la veridicità della loro unione. Secondo Andreas, inoltre, la ragazza sarebbe frenata a causa di presunti contratti lavorativi esistenti all’esterno della Casa. Meloni ha negato tale affermazione, sostenendo di non aver mai fatto un reality prima e che, per carattere, non sarà mai attaccata h 24 al ragazzo con cui ha una relazione.

In seguito, in studio prima di conoscere l’esito del televoto, Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia hanno avuto l’opportunità di chiarire i loro rapporti con Alex Belli. Il chiarimento, tuttavia, non c’è stato: La Rosa ha invitato l’attore a evitare comportamenti da “soap opera“, mentre Belli ha provato a spronare il modello: “Vorrei come antagonista una persona che dorme di meno“.

Il doppio esito del televoto

Al Grande Fratello Vip del 30 ottobre è stato comunicato l’esito del televoto. La concorrente meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Piera Meloni. La più votata, invece, è risultata essere Marina La Rosa, che è stata nominata così prima finalista.

Dopo una performance a tema Halloween con Rocky Horror Picture Show, Carmen Di Pietro ha incontrato a sorpresa Luigi, il suo primo amore. I partecipanti, ignari del risultato del televoto, si sono dovuti schierare: da una parte chi auspicava di vedere Roncaccia come finalista, dall’altra chi puntava su La Rosa. Tutti, tranne Alex, Guendalina, Carmen, Giulia e Andreas, si sono schierati con il concorrente, sbagliando. Per loro è partita una catena di salvataggio dalla quale è rimasto escluso Varsi, finito direttamente al televoto. A seguire, sempre Varsi ha ricevuto un richiamo da parte del GF per aver usato delle espressioni sessiste mentre parlava di Megan con Jonathan.

Grande Fratello Vip 30 ottobre, chi al televoto

Dopo l’arrivo in Casa di Veronica Peparini, che ha sorpreso il marito Andreas, sono partite le nomination, che hanno chiuso, come da tradizione, la diretta. I più votati sono risultati essere Carmen, Alex e Jonathan, che dunque si aggiungono a Marini, Varsi e Meloni già al televoto. Il meno votato, nella prossima puntata, sarà eliminato definitivamente.