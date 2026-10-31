Sabato 31 ottobre prende il via la 10° giornata di Serie A. Le dieci partite che compongono il turno sono tutte proposte su DAZN, mentre su Sky sono visibili solamente tre incontri.

Serie A 10° giornata, gli anticipi

Il primo match della 10° giornata di Serie A parte alle ore 15:00 ed oppone il Bologna, reduce da due vittorie di fila, al Monza. Dalle 18:00 va di scena la Roma di Gian Piero Gasperini, terza in classifica e impegnata in trasferta contro l’Udinese.

Dalle 20:45 inizia la partita più attesa dell’intero turno. Si tratta del derby fra il Milan, chiamato a riscattare subito la sconfitta rimediata nell’ultimo turno, e l’Inter, capolista e reduce da quattro successi consecutivi in campionato. Milan-Inter è visibile in diretta sia su DAZN che su Sky.

Il calendario della domenica

Domenica 1° novembre la 10° giornata di Serie A procede alle 12:30. Protagonista, a quest’ora, è il Como di Cesc Fabregas, che accoglie di fronte al proprio pubblico il Venezia. Due gli incontri in programma alle 15:00. Nel primo è impegnata la Lazio di Gennaro Gattuso, capolista a pari punti con l’Inter che cerca di proseguire il periodo favorevole ai danni del Cagliari di Fabio Pisacane, che dopo un ottimo inizio ha rimediato tre sconfitte di fila. Nel secondo match, invece, la sorpresa Frosinone, sesto classificato, cerca altri tre punti contro il Torino.

Dalle 18:00 sia Sky che DAZN mandano in onda la partita con protagonista il Genoa, che dopo la vittoria contro la Juventus dell’ultima giornata cerca la continuità nella trasferta insidiosa contro il Lecce. Alle 20:45 è previsto lo scontro fra le due deluse della stagione, cioè Juventus e Napoli: sono rispettivamente settima e ottava, entrambe a quota 14 punti e bisognose di punti per tentare di colmare il gap dalle posizioni di vertice.

Lunedì 2 novembre il turno si conclude con gli ultimi due posticipi. Il primo, al via alle 18:30 e visibile su Sky e DAZN, oppone il Sassuolo alla Fiorentina. Il secondo, in partenza alle 20:45, ha come protagoniste l’Atalanta e il Parma.

Serie A 10° giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 10° giornata di Serie A.

Milan-Inter: Borghi e Marchegiani;

Borghi e Marchegiani; Lecce-Genoa: Barone e Minotti;

Barone e Minotti; Sassuolo-Fiorentina: Massara e Montolivo.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN.