Emergono i primi dettagli legati ai palinsesti delle reti Rai per le Feste 2026-2027. A fornire le informazioni è Rai Pubblicità, che ha pubblicato, sul proprio sito web, i listini pensati appositamente per il periodo delle festività.

Rai palinsesti Feste 2026-2027, gli appuntamenti tradizionali

Per quanto riguarda la rete ammiraglia Rai 1, nelle Feste 2026-2027 sono riproposti alcuni degli appuntamenti oramai tradizionali del periodo delle festività natalizie a partire da quello del 20 dicembre, quando dalle 12:20 è possibile vedere, in diretta, il Concerto del Senato.

Cinque giorni più tardi, il 25 dicembre dalle 12:25 è visibile il Concerto di Natale. Alle 12:25 del 1° gennaio 2027, si svolge il Concerto di Capodanno. Il 31 dicembre, in prima serata dopo il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il conduttore Marco Liorni guida L’Anno che verrà, maratona musicale che quest’anno si svolgerà in diretta da Palermo.

La Lotteria Italia e il prime time di Rai 1

Sempre su Rai 1, fra le poche variazioni del daytime spunta lo stop a Il Paradiso delle Signore. La soap opera, infatti, non andrà in onda dal 24 dicembre al 1° gennaio: al suo posto dovrebbero andare in onda dei film, presumibilmente a tema natalizio. Fra i numerosi programmi che non subiranno delle modifiche ai palinsesti c’è Affari Tuoi, che occuperà l’access prime time per tutto il periodo delle festività e che il 6 gennaio andrà in onda in diretta e in prima serata perché associato, come è avvenuto negli ultimi anni, all’estrazione finale della Lotteria Italia.

Il 25 dicembre, in prima serata, Alberto Angela guiderà Stanotte a… Il divulgatore scientifico, accompagnato da ospiti e artisti, dedicherà un intero speciale alla città di Palermo, capoluogo della regione Sicilia. Il 26 dicembre e il 2 gennaio, invece, Laura Barth e Alessandro Serena guideranno la 48° edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Si tratta di uno degli eventi circensi più importanti e prestigiosi al mondo, che si svolge nella tradizionale location del Principato di Monaco. Sempre il 2 gennaio, ma in seconda serata, si svolgerà la serata-evento del Premio Tenco.

Il 5 gennaio è prevista la messa in onda di uno spettacolo di Vincenzo Salemme. Non vi sono ancora notizie certe sulla natura dello show, ma dovrebbe trattarsi della rappresentazione televisiva dello spettacolo teatrale …E fuori nevica!, con il quale l’autore è attualmente impegnato in una tournée che tocca, fra le altre, le città di Assisi e Milano.

Rai palinsesti Feste 2026-2027, le altre reti

Su Rai 2 uno degli eventi di punta dei palinsesti delle Feste 2026-2027 è il Concerto di Vienna, previsto il 1° gennaio alle 13:25 circa. Nel daytime, invece, con l’arrivo del Natale vanno in pausa tutti i format, ovvero Ore 14, BellaMa e La Porta Magica, sostituiti da film natalizi e da serie tv. Carrellata di pellicole, diverse di queste d’animazione pensate per tutta la famiglia, occuperanno il prime time.

Su Rai 3, il pomeriggio del 27 dicembre è occupato da uno speciale di Timeline con Marco Carrara. Un’occasione, questa, per ripercorrere i principali avvenimenti accaduti durante l’anno che sta oramai per terminare. Lo stesso avviene nel prime time del 31 dicembre con uno speciale di Blob. Sempre la domenica è prevista la messa in onda delle puntate di Kilimangiaro Natale, speciali condotti da Camila Raznovich e dedicati ad alcuni dei luoghi più belli del nostro paese e non solo.