Dal successo di DOC-Nelle tue mani alle registrazioni de L’Avvocato Ligas. Quelle attualmente in corso sono settimane decisamente impegnative per Luca Argentero, vero e proprio re della fiction italiana.

Luca Argentero re della fiction, il successo di DOC-Nelle tue mani

Da settimane Luca Argentero è protagonista della quarta stagione di DOC-Nelle tue mani, dove presta il volto al personaggio principale del dottor Andrea Fanti. Gli appuntamenti inediti della nuova stagione stanno ottenendo un grande successo dal punto di vista dell’Auditel. Le puntate, infatti, hanno tenuto compagnia a una media superiore ai 3 milioni e 900 mila telespettatori, con una share che è attualmente vicina al 25%.

Un dato che rende la fiction una delle più seguite del nostro paese, al punto da convincere la Rai a omaggiarla con una serata evento in prima serata condotta da Alberto Matano e con tutti gli attori presenti come ospiti.

Nessun addio ad Andrea Fanti

In attesa di conoscere come si concluderà la quarta stagione di DOC-Nelle tue mani, il protagonista Luca Argentero ha smentito le voci, circolate in estate, relative a un suo possibile addio alla fiction. La Rai ha già confermato il ritorno della serie, con il quinto capitolo che è in fase di scrittura, e l’attore ha espresso il desiderio di tornare a far parte della produzione: “C’è un discorso affettivo: mi roderebbe vedere un DOC 5 senza di me. Se deve esserci, ci sarò“, ha dichiarato qualche settimana fa. Considerando le tempistiche delle precedenti stagioni, le nuove puntate potrebbero sbarcare sul piccolo schermo nel 2028.

Luca Argentero re della fiction, gli impegni con L’Avvocato Ligas

Il successo di Luca Argentero non si limita solamente a DOC-Nelle tue mani, ma interessa anche L’Avvocato Ligas. Anche in tale serie tv l’attore interpreta il protagonista, ovvero un avvocato brillante e determinato che, a differenza di Andrea Fanti, ha una vita privata ricca di eccessi e comportamenti tutt’altro che equilibrati.

La prima stagione ha debuttato su Sky a marzo, mentre in chiaro è sbarcato su TV8 il 6 novembre. Le tre puntate, sulla rete del digitale terrestre, hanno ottenuto una media superiore al 2,5% di share e la piattaforma satellitare ha già confermato il proseguo. A tal proposito, le riprese delle nuove puntate sono iniziate a novembre e dovrebbero proseguire fino a maggio dell’anno prossimo. In totale, Argentero sarà sul set per circa 6 mesi, durante i quali saranno girati gli episodi sia della seconda che della terza stagione.