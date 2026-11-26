YouTube e televisione sembrano essere sempre più legati. Un numero crescente di volti del web sbarcano sul piccolo schermo e, viceversa, sulla piattaforma online emergono contenuti che rischiano di sostituire la classica prima serata televisiva.

YouTube e televisione, i The Jackal e Geopop

Fra i creator che per primi hanno integrato il lavoro su YouTube a quello in televisione ci sono i The Jackal. Il gruppo comico, formato fra gli altri da Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Fru, ha mosso i primi passi sul web, pubblicando decine di video, per poi approdare sul piccolo schermo con diversi progetti, fra cui l’annunciato PrimaFestival del 2027. Attualmente guidano la rubrica del Divano The Jackal, format online nel quale i conduttori, insieme agli ospiti, commentano in diretta eventi televisivi di particolare importanza, come il Festival di Sanremo.

Un esempio più recente di integrazione fra YouTube e televisione è rappresentato da Geopop. Il progetto di divulgazione scientifica, fondato da Andrea Moccia, ha lanciato su YouTube il programma Casa Geopop, pensato come un vero e proprio varietà televisivo capace di mischiare l’intrattenimento e temi scientifici. Poche settimane fa, inoltre, Geopop ha esordito sul piccolo schermo con Geopop Racconta, serie di documentari su NOVE dedicata a quattro grandi eventi della storia contemporanea.

L’Ascensore di Gio e Giorno di prova

Ma gli esempi di quanto televisione e YouTube siano oramai in grado di integrarsi a vicenda non sono ancora finiti. Il comico e speaker radiofonico Giovanni Vernia ha lanciato, poche settimane fa, il nuovo format L’ascensore di Gio, in cui commenta alcuni fatti di attualità, ironizzando anche sul mondo dello spettacolo. A settembre, dopo il successo su YouTube, il creator Gabriele Vagnato ha trasformato Giorno di prova, la sua rubrica YouTube, in una trasmissione televisiva proposta su DMax.

Ci sono, poi, dei programmi che hanno seguito un percorso inverso. Nicolò De Devitiis ha lavorato per anni come inviato a Le Iene, dove ha lanciato 48 ore con, nella quale trascorreva due giorni insieme a delle celebrità. Ufficializzato il suo addio al programma di inchieste, De Devitiis ha deciso di trasformare la sua rubrica in un format social, in onda esclusivamente su YouTube.

YouTube e televisione, il web si trasforma in tv

Il moltiplicarsi su YouTube di format che sarebbero perfetti per una prima serata televisiva evidenzia come si tratti di un fenomeno in netta crescita, spinto anche dalla possibilità di fruire dei contenuti web direttamente dal televisore. Il processo che sembra trasformare il web nella nuova tv è alimentato, in primis, dai numeri. I video del Divano The Jackal dedicati a Sanremo 2025 hanno superato abbondantemente il milione di visualizzazioni, proprio come diversi episodi della collana Giorno di prova di Gabriele Vagnato. Si tratta di dati molto importanti, che lo diventano ancora di più considerando che molti arrivano da un pubblico giovane, un target pregiatissimo spesso lontano dal piccolo schermo, salvo particolari show-evento.

In questo scenario, YouTube si candida a rappresentare un serio concorrente per la televisione tradizionale. Per tenere il passo, le emittenti tv dovrebbero cambiare strategia: smettere di inseguire e imitare i fenomeni social del momento, puntando invece su volti nuovi e su format fortemente originali.