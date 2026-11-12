Nel pomeriggio del 12 novembre è arrivata la notizia della morte di Toni Capuozzo. Il giornalista era, da anni, uno dei volti di spicco dell’informazione Mediaset.

Morte Toni Capuozzo, il giornalista aveva 77 anni

Toni Capuozzo aveva 77 anni. Il cronista, che per decenni ha prestato la propria voce al racconto di alcuni dei conflitti più sanguinosi del mondo, il 23 ottobre scorso aveva raccontato di avere un tumore.

Ad annunciare la sua scomparsa è stata la redazione del TGCom 24. In breve tempo notizia ha stravolto la scaletta dei vari format del Biscione. Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, su Canale 5, ha dedicato la prima parte della diretta al giornalista, realizzando un omaggio al quale hanno partecipato numerosi ospiti, fra cui Alessandro Sallusti e Mario Giordano.

Una carriera al servizio del giornalismo

Nato in Friulia Venezia Giulia il 7 dicembre del 1948, Toni Capuozzo è rimasto nella sua terra di origine per tutta la durata della sua infanzia. Con l’inizio dell’università si è trasferito a Trieste ed è proprio in questa città che è nato, in lui, l’amore per la politica e, soprattutto, per l’informazione.

Nel ’79 diventa ufficialmente un giornalista, ma è a partire dal 1990 che il nome di Toni Capuozzo diventa popolare a tutti. Il cronista, infatti, entra ufficialmente nella squadra Mediaset e per il Biscione, in qualità di inviato di guerra, racconta alcuni fra i principali conflitti dell’ultima parte del secolo scorso.

Dalla Somalia all’Afghanistan, passando per l’ex Jugoslavia: Capuozzo è stato in prima linea in numerosi scenari internazionali, rischiando più volte anche la vita. Nel 2004, ad esempio, faceva parte della troupe del Tg5 che era stata sequestrata da truppe paramilitari Mahdiste nei pressi di Najaf, in Iraq.

Morte Toni Capuozzo, l’ultimo suo programma in onda poche settimane fa

Negli ultimi anni Toni Capuozzo ha partecipato come opinionista in diverse trasmissioni di Rete 4 e ha condotto diversi speciali in onda sul Biscione. Fra questi ci sono quelli del ciclo Caro Presidente, che il giornalista ha realizzato per omaggiare Silvio Berlusconi negli ultimi anniversari della sua morte.

Toni Capuozzo ha lavorato fino ai suoi ultimi giorni. Dopo aver pubblicato in primavera il libro Una piccola guerra. Il 6 maggio del Friuli, il 30 agosto ha esordito in prima serata su Rete 4 con Giganti I protagonisti della storia. Un programma, questo, formato da quattro prime serate, ognuna delle quali dedicata a un grande personaggio della storia contemporanea.