Giovedì 12 novembre, su Giallo, va in onda la puntata dal titolo Catturare la tua morte de Le indagini di Roy Grace 6. L’appuntamento è visibile dalle ore 21:10 circa.

Le indagini di Roy Grace 6 Catturare la tua morte, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione della sesta stagione della serie tv sono le Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Brighton e Hove. La regia è affidata a Nirpal Bhogal, John Hay, Dan Zeff e Miranda Howard-Williams, mentre la sceneggiatura è firmata da Guy Burt, Caroline Carver ed Ed Whitmore. La sesta stagione è formata da quattro puntate dalla durata di circa un’ora e mezza ciascuna, in onda per altrettante settimane, su Giallo, nel prime time del giovedì. Quello odierno, intitolato Catturare la tua morte, è il secondo.

Le indagini di Roy Grace 6 Catturare la tua morte, la trama

Nella puntata Catturare la tua morte in onda giovedì 12 novembre, i protagonisti lavorano per risolvere un nuovo, intricato caso di omicidio. La vittima è identificata come Charlie Downing, uno studente che frequenta il corso universitario in psicologia il cui corpo privo di vita è rinvenuto nei pressi di un corso d’acqua.

Il caso ha pesanti ripercussioni sull’intero campus universitario. Sia gli studenti che i docenti, infatti, mostrano grande preoccupazione e apprensione per ciò che è accaduto. Le forze dell’ordine si mettono subito al lavoro per tentare di risolvere il mistero e rintracciare il killer. L’inchiesta, tuttavia, appare però decisamente complessa.

Spoiler finale

Roy Grace, insieme al resto della sua squadra, nel corso della puntata odierna intitolata Catturare la tua morte effettua i primi rilievi. Da essi emerge come nell’ambiente del campus universitario ci siano dei misteri che risalgono a diversi anni prima. Il protagonista è determinato a scoprire la verità, convinto che il killer possa presto tornare in azione.

Le indagini di Roy Grace 6 Catturare la tua morte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda puntata della sesta stagione di Le Indagini di Roy Grace, serie tv che è visibile giovedì 12 novembre, in prima serata su Giallo oltre che in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.