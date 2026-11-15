Sabato 14 novembre si è svolta la settima puntata di Tu Si Que Vales 2026. Di seguito vi sveliamo cosa è successo durante l’appuntamento, trasmesso come sempre in prima serata su Canale 5.

Tu Si Que Vales 2026 settima puntata, due nuovi finalisti

Al timone di Tu Si Que Vales 2026 è tornato, anche questa settimana, il trio composto da Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A giudicare le varie performance, invece, ci sono Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, affiancati da Sabrina Ferilli nel ruolo di portavoce della Giuria Popolare.

Nella settima puntata vi sono stati due finalisti, ovvero dei concorrenti che hanno ottenuto i 4 vale dei giudici e il 100% dei consensi della Giuria Popolare. Tale onore è spettato, in primis, a Ginevra e Leonardo, giovani ballerini che hanno convinto tutti con la loro break dance. Ha strappato un pass per la finale anche la crew Venice Carnival, formata da acrobati che hanno dato vita a una performance ambientata ai tempi dei pirati.

Le altre performance

Durante la settima puntata di Tu Si Que Vales 2026 è salita sul palco Sofia Rolao, acrobata specializzata nel verticalismo che ha ottenuto 4 vale e il 99% dei voti. I giudici hanno votato tutti a favore anche per il Duo Schumacher, trasformisti che, tuttavia, non sono riusciti a convincere la Giuria Popolare: a loro sono andati solamente il 46% dei pareri positivi.

Molti più consensi, invece, sono andati a Raffaele e Tommaso, che hanno dato vita a un duetto fra il pianoforte e il violino. Le loro note hanno ricevuto 4 vale e il 97% dei voti favorevoli dai giudici popolari. Infine è salito sul palco il mentalista Gianmarco Giraldi, che ha convinto i 4 giudici e il 74% della Giuria Popolare.

Tu Si Que Vales 2026 settima puntata, il Lyp Sinc

Ampio spazio, nella settima puntata di Tu Si Que Vales 2026, lo ha avuto il Lyp Sinc. La vittoria è andata a Maria De Filippi ed Elisabetta Canalis, che hanno imitato L’anima vola di Emma ed Elisa. Secondo posto per Paolo Bonolis e Cesara Buonamici, che hanno proposto le parodie di Alberto Sordi e Monica Vitti in Ma ‘ndo Hawaii. Sul terzo gradino del podio si sono fermati Luciana Littizzetto e Francesco Paolantoni, che hanno finto di cantare Al mio paese di Serena Brancale.

Al quarto posto, durante lo show, si sono posizionati Rudy Zerbi con Annalisa, che si sono esibiti con Mon Amour. Chiude la classifica il duetto Sabrina Ferilli e Fabio Caressa con Amore Bello di Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni.

Continuano a essere positivi gli ascolti di Tu Si Que Vales 2026. Lo show, il 14 novembre, ha ottenuto il 24,6% di share, con 3 milioni e mezzo di spettatori intrattenuti. Si tratta di un dato in crescita dello 0,3% rispetto a quello della settimana scorsa.