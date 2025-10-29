Era stato annunciato già in estate, ed ora è ufficiale. Il Grande Fratello, anche nella nuova edizione targata Simona Ventura, andrà in onda con un raddoppio settimanale, previsto per il giovedì. Una scelta, questa, che lascia più di qualche perplessità.

Grande Fratello raddoppio giovedì, gli ascolti e la sovraesposizione eccessiva

Per il Grande Fratello, quella attualmente in onda continua ad essere l’edizione con le maggiori difficoltà di sempre negli ascolti. Il reality ha preso via oramai da un mese e sono andate in onda cinque puntate serali, tutte proposte nel prime time del lunedì di Canale 5.

Lo show ha subito un costante calo negli ascolti, sia per quel che concerne il numero di telespettatori che la share. Una leggera inversione di tendenza sembra essere avvenuta il 27 ottobre scorso, quando il format è passato dal 14,2% del 13 ottobre al 15% di share. Un dato che, comunque, rimane ancora troppo basso e che è figlio anche di errori del passato.

Il programma, probabilmente, mostra tutti i segni del tempo, per un format che negli ultimi anni è stato sfruttato all’inverosimile, con edizioni durate sei mesi, con ben due dirette ogni settimana. Una sovraesposizione eccessiva, dunque, che potrebbe aver allontanato il pubblico e che sembra, però, non aver insegnato nulla, considerando il neo annunciato raddoppio del giovedì.

Una collocazione non semplice per il reality

Quella del giovedì, inoltre, sarà una collocazione tutt’altro che semplice per il Grande Fratello. Il reality di Canale 5 sarà costretto a fare i conti con un’offerta, sulle altre reti, decisamente più ricca rispetto a quella del lunedì.

Si riconferma, in primis, la sfida con le fiction di Rai 1, che il giovedì sta mandando in onda Noi del Rione Sanità. Su Rai 2 e Rai 3 vi sono due fra i format più seguiti in ciascuna delle due reti, ovvero Ore 14 Sera e Splendida Cornice, entrambi capaci di ottenere un risultato fra il 5% ed il 6% di share. Un dato simile è quello che, solitamente, ricevono anche i talk show di Rete 4 e La7, ovvero Dritto e rovescio e Piazzapulita.

Ma le insidie, nel prime time del giovedì, arrivano anche dalla pay tv. Su Sky Uno sono in corso i Live di X Factor, mentre fino a dicembre sono previsti anche tre turni di Europa League e Conference League.

Grande Fratello raddoppio giovedì, una mossa che rischia di affossare il programma

Insomma, considerando la debolezza negli ascolti mostrata fino ad ora dal GF e la già ampia offerta del giovedì sera, la scelta di raddoppiare il Grande Fratello rischia di affossare definitivamente la trasmissione, che almeno inizialmente dovrà cercare quantomeno di non perdere pubblico rispetto all’appuntamento del lunedì. Una missione, questa, già complessa. Per riuscire a farlo, il programma avrà bisogno di dinamiche forti, capaci di far parlare del reality anche all’interno degli altri format del Biscione. Un lavoro di squadra, insomma, per salvare una trasmissione che, in caso contrario, rischia seriamente di entrare in una crisi irreversibile.