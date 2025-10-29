Stasera in tv mercoledì 29 ottobre 2025 il palinsesto televisivo propone una vasta e variegata scelta tra fiction, talk show, reality e cinema, pensata per soddisfare tutti i gusti del pubblico. Sul fronte Rai, Rai 1 ripropone un classico amato, Il commissario Montalbano, mentre Rai 2 offre le adrenalitiche vicende di 9-1-1. Su Canale 5, invece, si conclude la seconda stagione dello show evento This Is Me condotto da Silvia Toffanin. Italia 1 punta sull’azione fantascientifica con Transformers – Il risveglio, e per gli appassionati di cinema, Sky Cinema trasmette l’attesissimo sequel Beetlejuice Beetlejuice e numerosi altri titoli cult.

Stasera in TV mercoledì 29 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – La rete di protezione

Torna in replica un episodio molto apprezzato della serie, risalente al 2020. Luca Zingaretti impersona nuovamente il celebre commissario in un’indagine complessa che si sviluppa tra il mistero di videocamere ritrovate e intricate tensioni familiari. Il commissario, con la sua consueta sagacia, deve districare una matassa che affonda le radici nel passato.

La squadra di soccorso affronta una nuova e complessa situazione di salvataggio che mette a dura prova le loro abilità e il loro coraggio. Subito dopo, la rete trasmette l’episodio “Tu non mi conosci”, che approfondisce ulteriormente le dinamiche emotive dei protagonisti.

Marco Damilano conduce uno speciale dedicato all’approfondimento di temi cruciali di attualità e analisi politica. Il programma offre spunti di riflessione e dibattiti a tutto campo, coinvolgendo esperti e opinionisti.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – This Is Me – Ultima puntata

Silvia Toffanin chiude in grande stile il suo show evento, accogliendo un parterre di ospiti d’eccezione che si raccontano e emozionano il pubblico. Partecipano Fiorella Mannoia , Gerry Scotti , la campionessa Federica Pellegrini , Loredana Bertè insieme ad Alberto Urso , Alessandro Del Piero , Il Volo , Al Bano , Fabio Cannavaro , Samira Lui , Gianluigi Buffon e l’imitatore Vincenzo De Lucia . La serata è concepita come un racconto collettivo che unisce musica, emozioni profonde e importanti testimonianze di vita.

Per gli amanti dell’azione, va in onda il film fantascientifico che vede protagonisti Anthony Ramos e Dominique Fishback . La pellicola riaccende lo scontro epico: Autobots e Maximals uniscono le forze per contrastare una nuova e devastante minaccia che incombe sul pianeta Terra.

Il talk show politico di approfondimento, condotto da Mario Giordano , propone servizi d’inchiesta e dibattiti schietti sui temi più caldi dell’attualità nazionale.

Il programma di reportage e storia che esplora le vicende dell’umanità e i misteri del mondo.

Torna la sfida culinaria che vede quattro ristoratori competere per il titolo di migliore, giudicati dal famoso chef Alessandro Borghese .

Francesco Panella guida lo spettatore alla scoperta della migliore cucina italiana all’estero.

I film di questa sera in TV mercoledì 29 ottobre 2025

Un’ampia selezione cinematografica attende il pubblico, spaziando tra generi diversi sulle reti generaliste e Sky:

I film su Sky mercoledì 29 ottobre 2025

Sky propone una selezione a tema sui suoi canali dedicati:

