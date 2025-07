Stasera in tv mercoledì 2 luglio 2025, il palinsesto propone una serata ricca di film, serie, attualità e intrattenimento. Su Rai 1 va in onda la commedia romantica L’amore a domicilio, mentre Canale 5 manda in onda la finale de L’Isola dei Famosi. Per gli amanti del cinema, da segnalare Cash Out – I maghi del furto su Italia 1, The Score su Iris, e il cult L’ultimo dei Mohicani su TV8. Ecco, dunque, il dettaglio completo dei programmi in onda.

Stasera in TV mercoledì 2 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 propone il film L’amore a domicilio. Renato, un giovane assicuratore, si innamora di Anna, una donna agli arresti domiciliari. Tra visite clandestine e sentimenti contrastanti, la loro relazione si sviluppa in modo inaspettato, combinando romanticismo e ironia. Pertanto, è una pellicola da non perdere.

Rai 2 alle 21.20 trasmette un nuovo episodio della serie Delitti in Paradiso. Il detective Neville Parker indaga su un omicidio avvenuto durante un’escursione in barca, districandosi tra segreti inconfessabili e alibi fragili. Di conseguenza, l’episodio promette suspense.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli. Il programma affronta casi di persone scomparse e misteri irrisolti, proponendo testimonianze in diretta e appelli del pubblico. Dunque, è un appuntamento fisso per gli amanti del genere.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Rete 4 alle 21.20 presenta Zona Bianca, il talk di attualità condotto da Giuseppe Brindisi, con approfondimenti su politica, cronaca e società. Pertanto, offre uno sguardo approfondito sui temi caldi.

Canale 5 alle 21.20 continua con la soap L’Isola dei Famosi 2025, tra prove di sopravvivenza estenuanti, nomination e dinamiche di gruppo sempre più accese. Questo rende lo show particolarmente avvincente.

Italia 1 propone alle 21.20 il film d’azione Cash Out – I maghi del furto. Un gruppo di ladri esperti organizza un colpo spettacolare in un casinò high-tech, ma un tradimento interno rischia, purtroppo, di mandare tutto all’aria. Di conseguenza, l’adrenalina è garantita.

La7 alle 21.15 manda in onda la commedia cult Febbre da cavallo. A Roma, tre amici appassionati di scommesse ippiche vivono tra debiti, truffe e sogni di gloria. È, senza dubbio, un classico della comicità italiana con l’indimenticabile Gigi Proietti.

TV8 alle 21.30 trasmette il film storico L’ultimo dei Mohicani. Durante la guerra franco-indiana, il giovane Hawkeye, cresciuto dai Mohicani, si innamora della figlia di un ufficiale britannico e combatte, di conseguenza, per la libertà e l’onore. Perciò, è un’epica avventura.

Nove alle 21.30 propone una nuova puntata di Faking It – Bugie criminali, con esperti che analizzano il linguaggio del corpo di noti criminali per smascherare menzogne e manipolazioni. Questo, quindi, offre una prospettiva intrigante sul comportamento umano.

I film di questa sera mercoledì 2 luglio 2025

Rai Movie alle 21.10 manda in onda L’immortale. Ciro Di Marzio, sopravvissuto a un attentato, ripercorre il suo passato tra orfanotrofi e criminalità, fino a diventare, di fatto, una figura chiave della camorra. Perciò, è un film intenso e drammatico.

Iris alle 21.15 propone il thriller The Score. Un ladro esperto, interpretato da Robert De Niro, accetta un ultimo colpo con un giovane ambizioso (Edward Norton), ma la fiducia reciproca è messa, tuttavia, a dura prova. Questo crea una suspense palpabile.

La5 alle 21.10 trasmette la commedia romantica Matrimonio impossibile. Due wedding planner rivali si trovano costretti a collaborare per organizzare le nozze di una celebrità, tra litigi, imprevisti e scintille sentimentali. Di conseguenza, le risate sono assicurate.

I film su Sky mercoledì 2 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City, con Sandra Bullock e Channing Tatum. Una scrittrice di romanzi rosa viene rapita da un miliardario convinto che lei possa trovare un tesoro nascosto. Perciò, si preannuncia un’avventura divertente.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca, una storia vera di un anziano tassista che ruba un celebre dipinto per protestare contro l’ingiustizia sociale. Questo film, quindi, offre uno spunto di riflessione sociale.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2, con Denzel Washington nei panni di un ex agente segreto che vendica, spietatamente, la morte di un’amica. Di conseguenza, l’azione è al massimo livello.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Il meglio di me, tratto dal celebre romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati si ritrovano dopo vent’anni e riaprono, inevitabilmente, vecchie ferite e passioni mai sopite. Pertanto, è un film che tocca il cuore.