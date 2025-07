Martedì 1° luglio, in seconda serata su Rai 1, è trasmessa la cerimonia di consegna del Premio Biagio Agnes 2025. L’evento è proposto dalle ore 22:30 circa.

Premio Biagio Agnes 2025, per la prima volta si svolge in Piazza di Spagna

Il Premio Biagio Agnes si svolge per la prima volta nel magnifico e iconico scenario di Piazza di Spagna a Roma. Quella del 2025 è la ventisettesima edizione del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione.

Al timone della serata, che si è svolta lo scorso 20 giugno, c’è l’oramai consolidata coppia composta da Alberto Matano e da Mara Venier. Durante la serata sono protagonisti i rappresentanti delle istituzioni e i grandi professionisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura. Si tratta di un’occasione per approfondire i grandi temi dell’attualità e di intrattenimento. Oltre che in televisione, è possibile seguire la cerimonia di consegna anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Il Premio Carta Stampata va a Fiorenza Sarzanini

La giuria che ha decretato i nomi dei vincitori è presieduta da Gianni Letta. Con loro, nell’elenco dei giudici ci sono Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Giampaolo Rossi, Danda Santini, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini e il Mons. Dario Edoardo Viganò.

Tutti loro hanno designato i premiati individuando i migliori professionisti, che hanno saputo decifrare e divulgare la complessità di piccole e grandi storie. Nel farlo hanno raccontato l’Italia e il mondo, utilizzando con efficacia e puntualità i linguaggi più diversi. Il Premo Carta Stampata, in primis, va a Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del quotidiano Il Corriere della Sera. Il Premio Divulgazione Culturale, invece, è vinto da Aldo Cazzullo per il programma Una giornata particolare, in onda da varie stagioni su La7.

Premio Biagio Agnes 2025, il Premio per la Televisione a Carlo Conti

Il Premio Biagio Agnes 2025 per la Trasmissione dell’anno è ottenuto da Belve di Francesca Fagnani, giornalista particolarmente apprezzata per il suo stile di conduzione definito “brillante e diretto“. Invece, il Premio Fiction è affidato a Il Conte di Montecristo, miniserie evento andata in onda su Rai 1 e diretta dal Premio Oscar Bille August.

Il Premio Speciale è andato al giornalista politico di RaiNews24 Alberto Puoti, per il suo impegno e la professionalità dimostrati come autore di format basati sul data journalism e le nuove frontiere del web. Il Premio Giornalista Economico è vinto da Alessandra Ricciardi di Italia Oggi, mentre il Premio Giubileo viene assegnato al Vaticanista Mediaset e de Il Giornale Fabio Marchese Ragona.

Altri premiati sono Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella con il Premio Saggista Scrittore per il saggio Governare le fragilità e Martina Pennisi, vicecaporedattrice di Corriere.it che riceve il Premio Generazione Digitale – Podcast.

Infine, il Premio per la Televisione va a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025.