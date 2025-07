Stasera in TV mercoledì 9 luglio 2025, la prima serata si divide tra fiction, talk show, concerti e film cult. Su Rai 1 va in onda la commedia italiana Bla Bla Baby, mentre su Canale 5 si gioca la seconda semifinale della FIFA Club World Cup 2025. Da segnalare anche Chi l’ha visto? su Rai 3, il concerto evento Vasco – Modena Park su Nove, e il thriller Match Point su Iris. Ecco la guida completa.

Stasera in TV mercoledì 9 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 propone il film Bla Bla Baby. La storia segue un impiegato in un asilo aziendale. L’uomo, infatti, scopre di poter capire i neonati dopo un incidente. Tra gag e tenerezza, i piccoli diventano così protagonisti.

Rai 2, invece, alle 21.20 offre un episodio della serie Rocco Schiavone 3. Il burbero vicequestore indaga su un omicidio. Questa indagine, tuttavia, lo costringe a confrontarsi con il proprio passato.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda Chi l’ha visto?. Il programma di Federica Sciarelli si occupa di inchieste. Segue inoltre casi di persone scomparse, con testimonianze in diretta.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 presenta Zona Bianca. Giuseppe Brindisi conduce il talk show. Il programma, infatti, approfondisce politica, cronaca e attualità.

Canale 5 alle 21.00 trasmette la seconda semifinale della FIFA Club World Cup 2025. Due squadre internazionali, quindi, lottano per un posto in finale.

Italia 1 alle 21.20 sceglie la commedia romantica Una ragazza e il suo sogno. Una giovane americana scopre di essere figlia di un aristocratico. Perciò, vola a Londra per conoscerlo, sconvolgendo l’alta società.

La7 alle 21.15 offre il programma culturale La Torre di Babele. A seguire, il canale propone il documentario Nuclear Now di Oliver Stone.

TV8 alle 21.30 sceglie il film cult Quattro matrimoni e un funerale. Hugh Grant interpreta un uomo imbranato e romantico. Egli si innamora di una donna americana incontrata a matrimoni e a un funerale.

Nove alle 21.30 trasmette il concerto evento Vasco – Modena Park. È lo storico live del 2017 con oltre 220.000 spettatori.

I film di questa sera in tv mercoledì 9 luglio 2025

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il film d’azione Jimmy Bobo – Bullet to the Head. Un sicario e un poliziotto uniscono le forze per vendetta. Operano, infatti, in una New Orleans violenta e corrotta.

Iris alle 21.10 propone il thriller Match Point di Woody Allen. Un ex tennista si inserisce nell’alta società londinese. Una relazione extraconiugale, però, lo trascina in un vortice criminale.

La5 alle 21.10 trasmette il film romantico Come un uragano. Richard Gere e Diane Lane interpretano due anime ferite. Esse si incontrano in una locanda e vivono un’intensa storia d’amore.

Cine34 alle 21.00 offre la commedia italiana Belli di papà. Diego Abatantuono interpreta un ricco imprenditore. L’uomo finge il fallimento per insegnare ai figli il valore del lavoro.

Italia 2 alle 21.15 sceglie il film cult Lo squalo 4 – La vendetta. La vedova di uno sceriffo torna alle Bahamas. Un grande squalo bianco, tuttavia, sembra seguirla per vendicarsi.

I film su Sky mercoledì 9 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City. Sandra Bullock e Channing Tatum sono i protagonisti. Una scrittrice di romanzi rosa viene rapita da un miliardario.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca. Il film racconta la storia vera di un tassista inglese. L’uomo ruba un celebre dipinto per protestare contro le disuguaglianze.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2. Denzel Washington interpreta l’ex agente Robert McCall. Egli torna in azione per vendicare la morte di un’amica.

Sky Cinema Romance alle 21.00 offre Il meglio di me. La storia è tratta da un romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati, infatti, si ritrovano dopo vent’anni.