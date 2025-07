Martedì 8 luglio, in seconda serata su Rai 2, è in onda la finale del Festival di Castrocaro 2025. La kermesse musicale, con l’edizione che giunge al termine oggi, arriva all’importante traguardo della 67esima edizione.

Festival di Castrocaro 2025 finale, chi sono i conduttori

Il Festival di Castrocaro 2025, la cui finale torna ad essere trasmessa in televisione sulle reti Rai, è guidato dal direttore artistico Carlo Avarello per Isola degli Artisti.

Il format, mirato all’individuazione delle giovani promesse del mondo del canto italiano, è condotto da una inedita coppia. Essa è composta da Carolina Rey, padrona di casa di Unomattina Estate, e dal comico e content creator Daniele Cabras, nel 2024 conduttore del PrimaFestival.

Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.

Chi sono i finalisti

Sono dieci i finalisti del Festival di Castrocaro 2025. Di seguito l’elenco degli artisti e dei titoli dei brani con i quali concorrono:

Melissa Agliottone, 14 anni: Prima di crescere;

14 anni: Prima di crescere; Edoardo Brogi, 28 anni: Precipitare;

28 anni: Precipitare; El Simo (Simone Di Cesare), 15 anni: 0 rimpianti;

(Simone Di Cesare), 15 anni: 0 rimpianti; Federica Fontana, 20 anni: Paranoie (Stupide);

20 anni: Paranoie (Stupide); Kashmere (Luigi Maglione), 24 anni: L’unica che può cambiare l’atmosfera;

(Luigi Maglione), 24 anni: L’unica che può cambiare l’atmosfera; Alice Paternuosto, 22 anni: Finiamoci adesso;

22 anni: Finiamoci adesso; Cipria (Beatrice Cipriani), 20 anni: Leviatano;

(Beatrice Cipriani), 20 anni: Leviatano; Personal (Jacopo Nicolò), 24 anni: Profilo Privato;

(Jacopo Nicolò), 24 anni: Profilo Privato; Dannunzio (Nunzio Barravecchio), 20 anni: Sbattono;

(Nunzio Barravecchio), 20 anni: Sbattono; Bush (Andrea Gallo), 23 anni: Pazza di me.

A decretare il nome del cantante vincitore vi è una giuria di qualità, presieduta dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio e formata dalla cantante Serena Brancale e dal rapper Clementino. La hit che ottiene la vittoria passerà in rotazione per tre settimane nella radio partner Radio Kiss Kiss. Inoltre, il trionfatore firma un contratto discografico per due canzoni con Isola degli Artisti ed ha a disposizione due borse di studio, anch’esse presso Isola degli Artisti Academy.

Durante la serata sono assegnati anche il Premio TIM della Critica, il Premio Radio Kiss Kiss e il Premio Web Celebrities.

Festival di Castrocaro 2025 finale, gli ospiti

La finale del Festival di Castrocaro 2025 è arricchita da numerosi ospiti. In primis si esibiscono i giudici Serena Brancale e Clementino. Direttamente dal circuito delle Nuove Proposte dell’ultima edizione del Festival di Sanremo arrivano il vincitore Andrea Settembre ed il secondo classificato Alex Wyse.

Sale sul palco, poi, Federica Abbate, cantautrice e paroliera, che ha lavorato come autrice per importanti artisti del nostro paese, come Fedez, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Elodie ed Eros Ramazzotti. Infine, torna Krem, vincitore della scorsa edizione.