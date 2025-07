Si chiamano Le Pari e Patta le nuove campionesse di Reazione a Catena. Il trio, formato da Stella, Valentina e dalla portavoce Sara, è riuscito ad avere la meglio su Gli Appuntamenti.

Reazione a Catena Le Pari e Patta, chi sono le nuove campionesse

Sara, Stella e Valentina sono tre sorelle e provengono dalla regione Toscana. Su richiesta del conduttore Pino Insegno, la portavoce Sara ha spiegato le origini del nome della compagine: “Siamo tutte e tre giocatrici di scacchi da quando avevamo quindici anni e capita spesso di sfidarci fra noi. Le partite, però, varie volte giungono al termine in parità“. Le tre giocatrici, inoltre, hanno ammesso di essere state, in passato, campionesse regionali di scacchi della Toscana per ben quattro edizioni consecutive.

Le Pari e Patta, come già preannunciato, sono riuscite ad avere la meglio su Gli Appuntamenti. Il team, formato da Leonardo, Biagio e Riccardo, sono rimasti al vertice del quiz dal 5 all’8 luglio, riuscendo a vincere, in totale, poco più di 6 mila euro.

Come è andata L’Intesa vincente

Nel corso della partita di Reazione a Catena, Le Pari e Patta sono sembrate sin da subito essere molto brave. Le tre giocatrici, infatti, hanno collezionato numerose risposte corrette, riuscendo a collezionare, alla fine, un jackpot provvisorio pari a 105 mila euro. I campioni in carica Gli Appuntamenti, invece, si sono fermati ad appena 45 mila euro, motivo per il quale hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot.

Il trio, grazie ad una intuizione di Leonardo, è riuscito a sfruttare l’occasione, guadagnando cinque secondi di tempo in più nella manche de L’Intesa vincente.

Nonostante tale bonus, però, Gli Appuntamenti hanno palesato più di qualche difficoltà durante il gioco, riuscendo a collezionare solamente cinque punti. Decisamente molto più brave Le Pari e Patta, che sono divenute campionesse dopo aver totalizzato dieci risposte corrette.

Reazione a Catena Le Pari e Patta, il gioco finale

Le Pari e Patta hanno esordito ne L’Ultima catena di Reazione a Catena con un jackpot di 145 mila euro. Una cifra, questa, che a causa di numerosi errori è scesa a 4.532 euro.

Tale somma si è ulteriormente ridotta a 2.266 euro dopo la decisione delle campionesse di acquistare il terzo elemento. Stella, Valentina e Sara hanno dovuto individuare il termine vincente con So iniziale ed O finale, da associare a Sacco e Incerto. Dopo qualche secondo di riflessione, il team ha puntato su Sorpreso, riuscendo a vincere il montepremi.