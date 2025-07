Stasera in TV giovedì 17 luglio 2025, la prima serata si divide tra fiction, reality, film cult e thriller. Su Rai 1 torna Don Matteo 13, mentre Canale 5 prosegue con Temptation Island. Da segnalare anche The Italian Job su Rete 4, Mortal Kombat su Italia 1, The Predator su Rai 4, e The River Wild su Iris. Ecco la guida completa.

Stasera in TV giovedì 17 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre la fiction Don Matteo 13 – Il coraggio di credere. Un’emergenza, infatti, costringe la piccola Ines a vivere da Anna. La convivenza, quindi, porta la Capitana a interrogarsi sul suo futuro.

Rai 2 alle 21.20 presenta un episodio della serie Delitti in Paradiso. Sull’isola di Sainte-Marie, l’ispettore Neville Parker indaga su un omicidio. Il delitto, infatti, avviene durante una cerimonia familiare.

Rai 3 alle 21.15 trasmette il film L’erede. Ellias Barnès è un giovane stilista franco-canadese. Un mistero familiare, però, lo costringe a fare i conti con il passato.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.25 offre il film d’azione The Italian Job. Un gruppo di ladri professionisti organizza un colpo a Venezia. Il tradimento di uno di loro, però, cambia le carte in tavola.

Canale 5 alle 21.20 manda in onda una nuova puntata di Temptation Island. La trasmissione, infatti, segue le coppie tra gelosie e confronti infuocati.

Italia 1 alle 21.24 presenta il film Mortal Kombat (2021). Il campione di MMA Cole Young scopre il suo destino. Deve, infatti, combattere contro le forze dell’Outworld per salvare l’umanità.

La7 alle 23.15 trasmette il film cult Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata.

TV8 alle 21.30 propone il film Rocky II. Dopo la sconfitta contro Apollo Creed, Rocky Balboa torna sul ring. Egli, infatti, vuole la rivincita.

Nove alle 21.30 offre lo spettacolo teatrale I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo.

I film di questa sera in tv giovedì 17 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 presenta il film sci-fi The Predator. Un giovane attiva per caso una tecnologia aliena. Questa, quindi, richiama i Predator sulla Terra.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il thriller Beckett. John David Washington interpreta un turista americano. Egli, infatti, si ritrova coinvolto in una cospirazione politica.

Iris alle 21.15 offre il thriller The River Wild – Il fiume della paura. Meryl Streep interpreta la protagonista. Una famiglia in vacanza, infatti, affronta due criminali.

La5 alle 21.10 propone il film romantico Inga Lindström – Il lato dolce della vita. Una pasticcera, infatti, scopre un segreto di famiglia.

20 Mediaset alle 21.27 trasmette il poliziesco The Corruptor – Indagine a Chinatown.

Cielo alle 21.20 manda in onda il thriller Swim. Una famiglia, infatti, è intrappolata in casa durante un’alluvione.

I film su Sky giovedì 17 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre Indiana Jones e il tempio maledetto (1984). Harrison Ford interpreta il celebre archeologo. Egli, infatti, affronta culti oscuri e trappole mortali.

Sky Cinema Romance alle 21.00 trasmette Resta con me. Una coppia in viaggio in barca a vela, infatti, affronta una tempesta devastante.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Lodge, un thriller psicologico.

Sky Cinema Family alle 21.00 presenta Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi.

Cinema Suspense il canale tematico di Sky alle 22.55 offre Detective Marlowe. Liam Neeson, infatti, interpreta il celebre investigatore noir.