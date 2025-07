Negli scorsi giorni abbiamo visitato il set de Il Paradiso delle Signore 10 e di seguito vi sveliamo tutte le anticipazioni. Fra svolte nella trama e new entry nel cast, sono numerose le novità in arrivo nella nuova stagione, in onda su Rai 1 da settembre.

Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni, la trama ambientata nel 1966

La trama de Il Paradiso delle Signore 10 è ambientata nell’anno 1966. L’atelier riapre con la conduzione di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri. Quest’ultima sta vivendo un periodo di vita felice con il compagno Enrico, che ha una figlia di nome Anita alla quale Marta è oramai molto affezionata.

Anche la storia d’amore fra la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri sembra andare per il verso giusto. I due fanno progetti per il futuro, ma Umberto Guarnieri, da sempre innamorato della donna, prova in tutti i modi ad ostacolare il fidanzamento.

Salvatore ed Elvira sono divenuti marito e moglie e dal loro amore è nato il piccolo Andrea, mentre la capo commesse Irene si impegna nel suo lavoro e cerca faticosamente di tenere in ordine sia il Paradiso che la sua vita privata.

L’arrivo del nuovo capo magazziniere Flavio Rinaldi

Nel corso de Il Paradiso delle Signore 10, l’atelier assume un nuovo capo magazziniere, ovvero Flavio Rinaldi, interpretato dalla new entry Simone Montedoro. Tale personaggio, destinato a crescere puntata dopo puntata, ha origini romane ma vive da tempo al nord, dove si è trasferito per amore.

Tutto sembrava andare per il verso giusto. Il matrimonio era felice ed era divenuto un imprenditore di successo dopo aver fondato una fabbrica di bottoni. Due disgrazie, tuttavia, hanno cambiato la sua vita: la morte della moglie e il fallimento dell’azienda.

Flavio Rinaldi giunge a Milano per ricominciare da zero e al sua fianco c’è la figlia Caterina (Iuliana Calcatinci), giovane ragazza che frequenta una scuola di moda e che ha un fidanzato segreto. Ha sofferto molto per la morte della mamma e quando scopre la difficile situazione economica del padre decide di rimboccarsi le maniche e cercare un lavoro.

Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni, Odile e la new entry Ettore Marchesi

Ne Il Paradiso delle Signore 10, Odile è alla ricerca di un nuovo stilista. Umberto, consapevole di questo, decide di presentare alla giovane Ettore Marchesi (Elia Marangon). Uomo brillante ed affascinante, è un grande conoscitore delle tendenze internazionali del mondo della moda. Odile rimane affascinata e lo assume. Fra i due, ben presto, si instaura un gioco di seduzione, che contribuisce anche al successo della loro attività lavorativa.

Ettore Marchesi, nella nuova esperienza professionale, è affiancato dalla sorella Greta (Valentina Ghelfi), alla quale è legato da un profondo segreto.

Il primo appuntamento della stagione è la sfilata dedicata al cinema, in cui è presentata la nuova collezione. Fondamentale, anche per tale evento, l’apporto delle acconciature create da Delia. La sfilata è l’occasione perfetta per rendere pubblica la relazione fra Matteo e Marina Malli, diva dei film musicarelli. La relazione fra Matteo Oradei e Roberto Landi, invece, è per il momento interrotta.

Infine, arriva in città Giovanni Pastore (Mirko Lorusso), cugino di Delia e bravo ragazzo, amante della musica e della pace. Si stabilisce momentaneamente a casa delle Veneri, dove incontra Irene.