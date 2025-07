Si tratta di una delle (poche) novità televisive dell’estate 2025 e, inevitabilmente, c’era tanta curiosità in merito ai risultati Auditel. Stiamo parlando di Facci Ridere, nuovo show comico di Rai 2 i cui ascolti, almeno per ora, sono positivi.

Facci ridere ascolti, la seconda puntata in perfetta continuità con il debutto

Per il momento, la seconda rete della TV di Stato ha mandato in onda due puntate della prima edizione di Facci Ridere, visibili il 29 giugno e il 6 luglio.

Gli ascolti, come detto, per il momento premiano il nuovo show. La prima puntata, infatti, ha tenuto compagnia a 754 mila telespettatori, con una share del 5,9%. Il secondo appuntamento ha scongiurato il fisiologico calo che interessa spesso e volentieri i nuovi format, tenendo compagnia, ancora una volta, a 754 mila spettatori, per una share del 6%.

Facci ridere ascolti, un sodalizio artistico, quello fra Insegno e Ciufoli, che continua a dare i suoi frutti

Facci Ridere, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Simonpietro Giudice, Francesco Megalizzi e Luca Pellegrino, non spicca di certo per originalità, anche se sembra comunque funzionare, almeno giudicando gli ascolti. In ogni puntata si affrontano tre compagini, rappresentati del Nord, del Sud e del Centro Italia, che alternano esibizioni comiche con l’obiettivo di far ridere i musoni. In tale ruolo, nella serata di ieri, hanno partecipato Gabriele Cirilli, Lello Arena e Nancy Brilli.

Al timone di Facci Ridere vi è la coppia composta da Pino Insegno e da Roberto Ciufoli. Un sodalizio artistico, il loro, che ha origini antiche e che continua ancora oggi a funzionare. Insegno e Ciufoli hanno collaborato per la prima volta agli inizi degli anni ’80, lavorando insieme nell’Allegra Brigata.

In seguito, sono due dei membri della Premiata Ditta, gruppo protagonista di numerosi programmi di successo. Facci Ridere non è il primo show che la coppia conduce: in passato, infatti, hanno guidato Vieni avanti cretino, divenuto anche uno spettacolo teatrale.

Continua il successo di Reazione a Catena

Per Pino Insegno, l’estate 2025 si prospetta essere decisamente positiva negli ascolti. Oltre che di Facci Ridere, il presentatore può dirsi soddisfatto anche dei risultati di Reazione a Catena. Il game show del preserale di Rai 1, nonostante non siano mancate le polemiche relative alle modalità di rilevazione dei dati, sta ricevendo buoni riscontri. Le puntate della settimana dal 30 giugno al 6 luglio, tenendo in considerazione solamente il segmento Reazione a Catena, hanno ottenuto una media di poco inferiore ai 3 milioni di spettatori, con il 24,4% di share.