Carlo Conti ha ufficializzato il cast di concorrenti di Tale e Quale Show 2025. Fra ritorni dal passato e novità, emerge la partecipazione, in gara, di Flavio Insinna, che dunque torna in Rai dopo alcuni mesi di assenza.

Tale e Quale Show 2025 cast, Insinna in coppia con Gabriele Cirilli

Nell’oramai tradizionale annuncio effettuato via social, Carlo Conti ha fornito a pubblico e stampa l’elenco completo di tutti i partecipanti. Come già accennato, il nome decisamente più noto è quello di Flavio Insinna. Il conduttore, dopo l’abbandono a L’Eredità nel 2023 e l’avventura con L’Acchiappatalenti lo scorso anno, nella passata stagione televisiva ha abbandonato la Rai in favore di La7, dove ha condotto il game show dal titolo Famiglie d’Italia.

Sono passati solamente pochi mesi ed Insinna si riaffaccia in Rai, in quanto ha deciso di mettersi in gioco a Tale e Quale Show. Nel format di Rai 1, il conduttore è affiancato da Gabriele Cirilli, veterano del format al ritorno nella trasmissione. La coppia proverà ad affrontare una gara “del tutto inedita“, come ha affermato Conti.

Gli altri concorrenti

Il resto del cast di Tale e Quale Show 2025 è composto da volti già noti, molti dei quali con un passato in show Mediaset. È il caso de Le Donatella, cioè le sorelle Giulia e Silvia Provvedi, già protagonista del GF Vip, de L’Isola dei Famosi e di All Together Now. C’è Pamela Petrarolo, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ed Antonella Fiordelisi, anch’essa in passato nel cast del GF e, nel 2024, di Pechino Express.

Carlo Conti ha puntato sul talentuosissimo Samuele Cavallo e sull’attrice e content creator Marina Valdemora Maino. Si riaffaccia nel mondo della televisione Tony Maiello, concorrente di X Factor nel 2008 e, due anni più tardi, vincitore fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Altri protagonisti sono Beppe Quintale, che ha una lunga carriera alle spalle nel mondo dello spettacolo, e Gianni Ippoliti, da anni volto Rai.

Torna, infine, Carmen Di Pietro, le cui imitazioni, lo scorso anno, erano diventate spesso virali.

Tale e Quale Show 2025 cast, non cambia la giuria

Il cast di Tale e Quale Show 2025 giunge alla conclusione con la giuria, che non cambia rispetto alla passata edizione. Torna, infatti, il trio composto dai veterani Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e da Alessia Marcuzzi, new entry della passata edizione, quando ha preso il posto di Loretta Goggi. La prima puntata del programma è visibile, in prima serata su Rai 1, venerdì 26 settembre.