Sabato 2 agosto è possibile seguire, in diretta, l’evento che si svolge a Roma dedicato al Giubileo dei giovani, che modifica la programmazione tv di varie reti. Fra queste, vi è quella di Rai 1.

Giubileo dei giovani programmazione tv, il programma della giornata

Il Giubileo dei Giovani è uno degli eventi maggiormente attesi fra quelli previsti in occasione dell’Anno Santo. L’intera manifestazione ha preso il via lo scorso lunedì, quando sono giunti, in città, decine di migliaia di giovani fedeli, provenienti da ogni parte del mondo.

La giornata di sabato 2 agosto prende il via alle 15:00, quando nel grande spazio allestito a Tor Vergata i giovani possono assistere a momenti di intrattenimento e di riflessione.

A seguire, alle ore 20:30 circa è previsto l’arrivo, in elicottero, del Santo Padre Papa Leone XIV. Per circa un’ora, il Pontefice e le decine di migliaia di fedeli eseguono, insieme, una veglia di preghiera.

Un incontro di fede incentrato sui grandi temi di attualità

Il Giubileo dei Giovani rappresenta una preziosa occasione per svolgere un incontro di fede e condivisione. Nel corso della giornata, i partecipanti e il Santo Padre discutono dei temi al centro dell’attualità, fra cui l’amicizia, il coraggio e la spiritualità.

Non è la prima volta che Tor Vergata accoglie le celebrazioni del Giubileo dei Giovani. Il precedente risale al 2000, quando Giovanni Paolo II ha realizzato una veglia in compagnia di più di un milione di giovani fedeli. L’ultimo evento dedicato ai ragazzi ed alle ragazze risale, invece, al 2016, ovvero nell’Anno Santo straordinario della Misericordia. In quella occasione, Papa Francesco, dal sagrato di Piazza San Pietro, ha voluto approfondire il significato della parola libertà.

Giubileo dei giovani programmazione tv, dove vederlo

È possibile seguire il Giubileo dei giovani in diretta su Rai 1. La rete ammiraglia, con uno speciale del TG1, si collega da Tor Vergata a partire dalle ore 19:45 circa, quindi subito dopo la fine di Reazione a Catena, che per l’occasione avrà una durata di poco inferiore alla solita.

Il collegamento con il Giubileo si interrompe, alle 20:00, per una rapida edizione del TG1, per poi riprendere e proseguire fino alle 21:45 circa. Di conseguenza, salta il consueto appuntamento dell’access prime time con Techetechete. Il prime time, occupato dalle repliche dell’ultima edizione del talent Dalla Strada al Palco, inizia in ritardo rispetto al solito, con inizio previsto alle 21:45. Oltre che in televisione, è possibile seguire l’evento anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Il Giubileo, poi, è trasmesso in diretta su TV2000, dalle ore 19:00.