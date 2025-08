Il mondiale 2025 di Formula 1 prosegue, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 agosto, con il GP d’Ungheria. L’appuntamento è il quattordicesimo della stagione ed arriva solamente ad una settimana di distanza dall’ultima gara, svolta in Belgio.

Formula 1 GP Ungheria 2025, si corre nel celebre Hungaroring

Il GP d’Ungheria di Formula 1 si svolge nel celebre Hungaroring. Si tratta di un circuito storico, che sorge a poca distanza da Budapest e che ospita corse automobilistiche oramai da decenni. La prima competizione, infatti, è datata 1936.

Cinquant’anni più tardi, nel 1986, il Gran Premio d’Ungheria è entrato nel calendario fisso degli eventi di Formula 1. La scuderia che ha ottenuto più successi sul tracciato è la McLaren, mentre il pilota più vincente, con ben otto primi posti, è il britannico Lewis Hamilton, oggi pilota della Ferrari.

Gli orari e la programmazione tv del fine settimane

Dopo le prove libere disputate ieri, venerdì 1° agosto, il calendario delle sessioni del GP d’Ungheria di Formula 1 entra nel vivo sabato 2 agosto. Alle 12:30 è prevista la terza ed ultima prova libera, che dà occasione alle varie scuderie di mettere alla prova i settaggi delle monoposto. Essa è visibile solo a pagamento, su Sky Formula 1 (canale 207).

Alle ore 16:00 prendono il via le qualifiche, al termine delle quali è noto il posizionamento sulla griglia di partenza delle varie monoposto in vista della gara. La diretta è garantita solamente a pagamento su Sky, nelle reti Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno (canale 201). In chiaro, il punto di riferimento è TV8, che le manda in onda, in differita, alle 18:30.

Il fine settimana con il GP d’Ungheria 2025 giunge al termine domenica 3 agosto. Alle 15:00 si accendono le luci verdi del via alla gara, proposta in diretta solo su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1. In differita, invece, è possibile seguire la gara su TV8, dalle ore 18:00.

Formula 1 GP Ungheria 2025, i telecronisti

La telecronaca di tutte le sessioni del Gran Premio di Formula 1 è firmata da Carlo Vanzini e Marc Genè. I due possono contare sulle analisi tecniche realizzate da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono le sessioni sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria. Attesi, inoltre, dei collegamenti con Mara Sangiorgio, per tutto il fine settimana inviata ai box. Infine, le rubriche denominate Race Anatomy, condotte da Fabio Tavelli, analizzano tutto ciò che è avvenuto in pista.