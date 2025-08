Stasera in tv martedì 5 agosto 2025 propone una programmazione ampia e trasversale: tra fiction, spettacoli dal vivo, commedie romantiche e thriller a effetto, non mancano i grandi titoli in prima serata. Dalla nuova puntata di Simon Coleman su Rai 1 fino all’action movie Pacific Rim su Sky, ecco la guida completa.

Stasera in TV martedì 5 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Simon Coleman. Nell’episodio “Le apparenze ingannano”, il capitano indaga sulla morte di un chirurgo. L’evento si svolge in una clinica privata.

Rai 2, ore 21:20 – Ma… Diamoci del tour! In Europa. Enrico Brignano viaggia con ironia tra le contraddizioni europee. Lo show unisce comicità e riflessione.

Rai 3, ore 21:10 – Aida (Arena di Verona). È un’opera lirica di Giuseppe Verdi. La produzione presenta scenografie spettacolari.

Rai 4, ore 21:18 – Fire Country. È una serie drammatica americana. Detenuti lottano contro incendi boschivi.

Rai 5, ore 21:16 – Tensione superficiale. Si tratta di un film italiano ambientato sul lago di Resia. Racconta una storia intima.

Rai Movie, ore 21:10 – Moonfall. È un disaster movie con Halle Berry. La Luna minaccia di collidere con la Terra.

Rai Premium, ore 21:20 – Il giovane Montalbano. Nell’episodio “La transazione”, Salvo Montalbano affronta una crisi sentimentale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4, ore 21:31 – Delitti ai Tropici. È un poliziesco francese. L’azione si svolge in Martinica.

Canale 5, ore 21:43 – Sissi. La quarta stagione della serie sull’imperatrice d’Austria prosegue.

Italia 1, ore 21:26 – Max Working – Lavori in corso. È lo show comico di Max Angioni. Propone sketch satirici.

La7, ore 20:35 – In Onda. È un talk show con Marianna Aprile e Luca Telese.

La7D, ore 21:20 – The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca. È un film biografico con Forest Whitaker.

TV8, ore 21:30 – Now You See Me – I maghi del crimine. È un thriller. Un gruppo di illusionisti pianifica rapine.

Nove, ore 21:30 – Via dall’incubo. Jennifer Lopez interpreta una donna. L’attrice lotta per liberarsi da un marito violento.

I film di questa sera in TV martedì 5 agosto 2025

La5, ore 21:10 – Supereroi. È una commedia romantica italiana. Il film unisce malinconia e magia quotidiana.

Iris, ore 21:11 – Lo sperone insanguinato. È un western d’annata con Alan Ladd.

Italia 2, ore 21:25 – American Dad!. L’episodio “Una lezione imparata” combina satira e follia.

Cielo, ore 21:20 – Il Trono di Spade. È l’episodio “La danza dei draghi”. Racconta battaglie epiche.

I film su Sky – martedì 5 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Pacific Rim – La rivolta. Robot giganti affrontano mostri alieni. Combattono per la salvezza del pianeta.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà. Ryan Reynolds e Jeff Bridges combattono forze oscure.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Il telefono senza fili. È un giallo toscano. Presenta dialoghi brillanti.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – C’era una truffa a Hollywood. La commedia presenta una truffa dietro le quinte.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – La bussola d’oro. È un fantasy con Nicole Kidman. Segue il mondo magico di Lyra.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Confidenza. Una relazione viene messa in discussione. Lo fa una verità improvvisa.