Stasera in tv venerdì 8 agosto 2025 si preannuncia ricca di emozioni, offrendo una programmazione variegata che spazia tra film premiati, fiction cariche di dramma, commedie irriverenti e talent show spettacolari. Su Rai 1, per esempio, va in onda The Help, il pluripremiato capolavoro ambientato nel Mississippi degli anni ’60. Allo stesso tempo, Rai 3 propone il thriller romantico The Tourist, con la coppia stellare formata da Johnny Depp e Angelina Jolie. Canale 5, invece, punta tutto sul dramma sentimentale Memories, mentre Italia 1 scatena l’adrenalina con un epico crossover tra Chicago Fire, Med e P.D.. Infine, TV8 accende i riflettori con Italia’s Got Talent e Nove offre grande calcio in diretta con l’amichevole Monaco–Inter. Ecco, quindi, la guida completa per non perdervi nulla.

Stasera in TV venerdì 8 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – The Help

Film drammatico e toccante, ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti durante gli anni ’60. Una giovane e coraggiosa scrittrice bianca, infatti, decide di infrangere le rigide convenzioni sociali e razziali del suo tempo. Di conseguenza, inizia a intervistare in segreto le domestiche afroamericane della città, dando voce alle loro storie di umiliazioni e sogni infranti. Con un cast eccezionale che include Emma Stone e Viola Davis, il film ha vinto un Oscar per la straordinaria interpretazione di Octavia Spencer.

Rai 2, ore 21:20 – The Americas

Prosegue l’affascinante docuserie narrata nella versione originale da Tom Hanks. L’episodio di stasera, infatti, ci guida in un viaggio mozzafiato attraverso le meraviglie naturali del continente americano. Incontreremo, quindi, cavalli selvaggi che galoppano liberi nelle praterie, esploreremo deserti aridi e, infine, ci tufferemo nelle acque profonde abitate da famelici squali.

Rai 3, ore 21:20 – The Tourist

Un avvincente thriller romantico che si svolge nella magica cornice di Venezia. Un semplice turista americano, in vacanza per dimenticare una delusione d’amore, si ritrova improvvisamente intrappolato in una pericolosa rete di inganni, spie e identità nascoste. Tutto questo a causa di una donna misteriosa e affascinante. Con due stelle del calibro di Johnny Depp e Angelina Jolie.

Rai 4, ore 21:20 – 6 Bullets

Pura azione in stile anni ’90. In questo film, infatti, il mitico Jean-Claude Van Damme interpreta un ex mercenario, un esperto nel recupero di bambini scomparsi, tormentato dai fallimenti del passato. Tuttavia, è costretto a tornare in azione quando un campione di arti marziali lo supplica di ritrovare sua figlia, rapita da una spietata banda di trafficanti.

Rai 5, ore 21:15 – Kilimangiaro Collection

Camila Raznovich ci conduce in un Grand Tour contemporaneo e affascinante. In questa puntata, infatti, viaggeremo tra l’Europa e l’Italia, partendo dall’eleganza di Parigi per arrivare alla storia eterna di Pompei, attraverso immagini spettacolari e racconti di viaggio che aprono la mente.

Rai Movie, ore 21:10 – The Host

Un thriller fantascientifico tratto dall’omonimo romanzo di Stephenie Meyer (l’autrice di Twilight). In un futuro distopico in cui entità aliene chiamate “Anime” hanno invaso la Terra e si impossessano dei corpi umani, una giovane donna di nome Melanie si rifiuta di cedere il controllo della sua mente. Di conseguenza, inizia una disperata lotta interiore per proteggere la propria identità e le persone che ama.

Rai Premium, ore 21:20 – Sophie Cross – Verità nascoste

Prosegue la seconda stagione della serie poliziesca. Nel terzo episodio, infatti, Sophie indaga sulla morte sospetta dell’avvocato Marchand. Sebbene i suoi superiori la escludano ufficialmente dal caso, lei continua la sua ricerca della verità parallelamente, determinata a scoprire cosa si nasconde dietro l’omicidio.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4, ore 21:25 – Viaggi di nozze

Una commedia cult e intramontabile firmata da Carlo Verdone. Il film, infatti, intreccia le disavventure di tre coppie appena sposate durante la loro luna di miele.

Canale 5, ore 21:20 – Memories

Un film drammatico di produzione turca che esplora con delicatezza il potere del ricordo e le profonde ferite del passato. La storia, infatti, segue un giovane arrogante che, per ottenere un’eredità, è costretto a confrontarsi con un amore giovanile e con un segreto doloroso. Un racconto toccante che si muove tra flashback, rivelazioni e un finale straziante.

Italia 1, ore 21:25 – Chicago Fire – In trincea

Serata evento ad alta tensione. Si parte, infatti, con il primo episodio di un epico crossover che legherà insieme le vicende di tre serie. La narrazione, quindi, inizierà con Chicago Fire, per poi proseguire senza interruzioni con un episodio di Chicago Med e concludersi con Chicago P.D.

La7, ore 21:15 – Saturno contro

Un film corale e struggente diretto da Ferzan Özpetek. Un gruppo affiatato di amici vede le proprie vite sconvolte da una perdita improvvisa e tragica.

TV8, ore 21:30 – Italia’s Got Talent

Arriva la quinta puntata delle audizioni. I giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame sono pronti a scovare nuovi talenti. Sul palco, quindi, si alterneranno artisti di ogni tipo, regalando emozioni, risate e incredibili sorprese, nella speranza di ottenere l’ambito Golden Buzzer.

Nove, ore 21:30 – Monaco – Inter

Grande calcio estivo in diretta dallo Stade Louis-II. In questa prestigiosa amichevole internazionale, infatti, la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi affronta il Monaco, in un test importante per valutare la preparazione in vista della nuova stagione. A seguire, telecronaca e approfonditi commenti post-partita.

I film di questa sera in TV venerdì 8 agosto 2025

Iris, ore 21:15 – North Country – Storia di Josey

Un film potente e intenso, ispirato a una storia vera. Charlize Theron, infatti, offre un’interpretazione magistrale nel ruolo di Josey Aimes, una madre single che, per mantenere i suoi figli, inizia a lavorare in una miniera del Minnesota. Qui, tuttavia, diventa vittima di pesanti molestie e decide di denunciare, dando inizio alla prima causa collettiva per molestie sessuali nella storia degli Stati Uniti.

La5, ore 21:10 – Bad Moms – Mamme molto cattive

Una commedia esilarante e irriverente con Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn. Tre madri, infatti, sono sull’orlo di una crisi di nervi, schiacciate dalle aspettative della società e dalla perfezione delle altre mamme. Di conseguenza, decidono di ribellarsi, abbandonare le regole e riscoprire il piacere di essere “cattive”.

Cielo, ore 21:20 – Mal di pietre

Un dramma romantico e poetico ambientato nella suggestiva Provenza degli anni ’50. Marion Cotillard interpreta Gabrielle, una donna inquieta, passionale e fragile, costretta a un matrimonio senza amore.

Italia 2, ore 21:15 – Separation

Un horror psicologico che gioca con le paure più profonde. La storia, infatti, segue una bambina di 8 anni che, dopo la separazione dei genitori, trova conforto in un mondo immaginario popolato da inquietanti pupazzi. Tuttavia, quando la madre scompare misteriosamente, queste creature iniziano a manifestarsi nella realtà, trascinando la famiglia in un incubo.

La7D, ore 21:20 – Frida

L’intenso biopic dedicato alla vita tormentata e straordinaria di Frida Kahlo, l’iconica artista messicana. Il film ripercorre la sua esistenza, segnata da un grave incidente giovanile, un amore turbolento con il pittore Diego Rivera e una sofferenza fisica costante.

I film in tv su Sky stasera venerdì 8 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Redemption Day

Un action movie ad alta tensione con Gary Dourdan. Un decorato eroe di guerra, infatti, è costretto a tornare in azione quando sua moglie, un’archeologa, viene rapita in Marocco da un gruppo terroristico. Si lancia quindi in una missione disperata tra sparatorie, intrighi internazionali e tensioni geopolitiche.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un’avventura epica e spettacolare diretta da Ron Howard. Il film, infatti, racconta la vera storia che ha ispirato il capolavoro di Herman Melville.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo, misterioso omicidio scuote l’immaginaria cittadina di Pineta e il bar più famoso della Toscana. Di conseguenza, il barista-detective Massimo e l’irresistibile quartetto di pensionati ficcanaso tornano in azione, pronti a risolvere il caso con la loro solita, inconfondibile miscela di ironia toscana e acuta intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il “branco di lupi” colpisce ancora. Questa volta, infatti, Phil, Stu, Alan e Doug si risvegliano dopo un folle addio al celibato a Bangkok, senza alcuna memoria della notte precedente e con un dito mozzato e una scimmia come unici indizi.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – C’è tempo

Una commedia surreale e delicata diretta e interpretata da Stefano Fresi. Un uomo precario e irrisolto, infatti, scopre all’improvviso di avere un fratello tredicenne e di esserne il tutore.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Torna la magia del musical con le canzoni degli ABBA. In questo sequel, Sophie (Amanda Seyfried) si prepara a riaprire l’hotel Bella Donna sull’isola greca di Kalokairi. Allo stesso tempo, attraverso flashback pieni di musica e nostalgia, scopriamo come sua madre Donna (interpretata da una giovane Lily James) arrivò sull’isola e incontrò i suoi tre grandi amori.