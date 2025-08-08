Stasera in tv sabato 9 agosto 2025 si apre con un mix di fiction, show comici, film cult e concerti televisivi. Su Rai 1 torna Evviva!, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Ciao Darwin. Su TV8 e Sky va in onda l’evento musicale Kiss Kiss Way 2025, mentre Italia 1 rispolvera Indiana Jones e l’ultima crociata. Ecco la guida completa per scegliere cosa guardare stasera.

Stasera in TV sabato 9 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Evviva!

Lo show celebrativo condotto da Gianni Morandi in occasione dei 70 anni della Rai. Il programma è un viaggio emozionante tra i grandi varietà del passato, le icone della musica italiana e i momenti indimenticabili della televisione, con ospiti come Massimo Ranieri, Orietta Berti, Loretta Goggi, e omaggi a Raffaella Carrà, Lucio Dalla, Mia Martini, Monica Vitti, e molti altri.

Rai 2, ore 21:00 – Un figlio a ogni costo

Thriller psicologico. Una coppia decide di affrontare un parto in casa, ma l’arrivo di una misteriosa ostetrica trasforma l’evento in un incubo.

Rai 3, ore 21:20 – El Dorado

Western classico del 1967 con John Wayne e Robert Mitchum. Un pistolero solitario si allea con uno sceriffo alcolizzato per difendere un ranch da un potente latifondista.

Rai 4, ore 21:20 – Ida Red

Crime drama. Una madre criminale, in fin di vita, cerca di convincere il figlio a compiere un ultimo colpo per garantirle la libertà.

Rai Movie, ore 21:10 – La bestia nel cuore

Dramma italiano con Giovanna Mezzogiorno. Una donna affronta i traumi del passato dopo la morte del padre, tra sogni inquieti e verità nascoste.

Rai Premium, ore 21:20 – Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Commedia cult di Pedro Almodóvar. Una doppiatrice viene abbandonata dal compagno e si ritrova coinvolta in una serie di eventi assurdi e tragicomici.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin

Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova puntata dello show che mette in sfida categorie opposte. Ironia, prove surreali e momenti cult.

Italia 1, ore 21:20 – Indiana Jones e l’ultima crociata

Avventura cult con Harrison Ford e Sean Connery. Indiana parte alla ricerca del Santo Graal, affrontando nazisti e enigmi millenari.

Rete 4, ore 21:25 – Una moglie bellissima

Commedia romantica di Leonardo Pieraccioni. Un fotografo di provincia deve fare i conti con la fama improvvisa della moglie, contesa da un produttore televisivo.

La7, ore 21:15 – La frode

Thriller finanziario con Richard Gere. Un magnate cerca di nascondere una frode contabile mentre la sua vita privata crolla.

TV8, ore 21:30 – Kiss Kiss Way 2025 – Il concerto finale

Evento musicale registrato a Napoli. Sul palco artisti come Annalisa, Tananai, Noemi, Planet Funk, Skunk Anansie e molti altri.

Nove, ore 21:30 – Chelsea – Milan

Amichevole internazionale dallo Stamford Bridge. Il Milan affronta il Chelsea in preparazione alla nuova stagione.

I film di questa sera in TV sabato 9 agosto 2025

Iris, ore 21:15 – Dolor y gloria

Pedro Almodóvar dirige Antonio Banderas in un film autobiografico e struggente. Un regista in crisi ripercorre la propria vita tra ricordi e riconciliazioni.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Serie spagnola. Inés, dopo un aborto spontaneo, sviluppa un legame ossessivo con un adolescente, tra desiderio e senso di colpa.

Cielo, ore 21:20 – Passione senza regole

Thriller erotico con tensioni e colpi di scena. Un uomo si ritrova coinvolto in una relazione pericolosa con una donna misteriosa.

Italia 2, ore 21:15 – La notte del giudizio per sempre

In un’America distopica, la purga annuale diventa permanente. Una coppia cerca di sopravvivere tra violenza e caos.

La7D, ore 21:20 – La duchessa

Dramma storico con Keira Knightley. Georgiana Spencer, duchessa del Devonshire, affronta le rigide regole della nobiltà inglese e le sue passioni proibite.

I film su Sky – sabato 9 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Redemption Day

Un eroe militare deve salvare sua moglie rapita in Marocco. Action movie con Gary Dourdan, tra sparatorie e tensioni geopolitiche.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un equipaggio di balenieri si scontra con una balena gigante. Avventura epica con Chris Hemsworth, ispirata a eventi reali.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati tornano in azione con ironia e intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza memoria. Commedia demenziale e cult generazionale, tra caos e risate.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – C’è tempo

Stefano Fresi in una commedia surreale. Un uomo scopre di avere un fratello adolescente e parte con lui per un viaggio che cambierà entrambi.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie cerca di riaprire l’hotel Bella Donna. Musical romantico con Amanda Seyfried, Lily James e Meryl Streep, tra canzoni degli ABBA e nostalgia.