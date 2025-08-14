Cambia la programmazione tv delle principali reti nel giorno di Ferragosto 2025. Molte delle variazioni riguardano Rai 1, che ha già apportato modifiche ai palinsesti nel corso degli scorsi giorni.

Ferragosto 2025 programmazione tv, cambia il daytime

Grandi modifiche nel giorno di Ferragosto interessano, come detto, la mattina della rete ammiraglia della TV di Stato. Dalle 08:35 alle 10:30 è in onda un nuovo appuntamento di Unomattina Estate, seguito da uno speciale di A Sua Immagine con Lorena Bianchetti.

Tale format precede la Santa Messa, in partenza alle 10:55 dalla Cattedrale di Nardò e dedicata all’Assunzione di Maria. Alle 12:00, Papa Leone XIV recita l’Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.

Alle 12:20 ed alle 12:50 ci sono le repliche di Camper in viaggio e Camper. Confermata, invece, la consueta programmazione tv, fra le repliche di Don Matteo, Estate in Diretta e Reazione a Catena.

Ferragosto 2025 programmazione tv, le altre reti

Nel giorno di Ferragosto 2025 cambia anche la programmazione tv del daytime delle altre reti. Su Canale 5, la mattina salta il tradizionale appuntamento con Morning News di Dario Maltese, sostituito dal documentario Alaska La terra degli orsi. Dopo Forum e il TG5, il pomeriggio è la volta delle soap. Beautiful raddoppia, andando in onda con un doppio appuntamento, mentre Forbidden Fruit è sostituito da Rosamunde Pilcher Un amore senza tempo.

Segue dalle 16:35, la soap If You Love ed, al termine, La Forza di una Donna, in programmazione dalle 17:25 alle 18:45, quando parte Sarabanda. Confermato in access prime time il game show La Ruota della Fortuna. Su varie reti Mediaset è protagonista il calcio grazie alle dirette dei match della prima fase di Coppa Italia, visibili su Italia 1 e 20.

Variazioni alla programmazione tv interessano anche La7. A Ferragosto, infatti, non va in onda la puntata de L’Aria che Tira Estate con il giornalista Francesco Magnani.

Camper in viaggio e Camper inspiegabilmente in pausa per tutta la settimana

Le modifiche alla programmazione tv, soprattutto in casa Rai, interessano tutta la settimana di Ferragosto. Dallo scorso lunedì 11 agosto, infatti, sia Camper in viaggio che Camper sono andati in vacanza e sono proposte delle repliche. Una scelta abbastanza curiosa, considerando che si trattano di trasmissioni estive e che gli altri format della bella stagione sono trasmessi regolarmente.

È il caso, ad esempio, di Unomattina Estate e di Estate in Diretta, sempre su Rai 1, ma anche di Morning News su Canale 5, di Diario del giorno su Rete 4 e de L’Aria che Tira su La7. Tutti programmi, questi, realizzati fra l’altro .in studio ed in diretta, a differenza di Camper in Viaggio.