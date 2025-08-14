Stasera in tv venerdì 15 agosto 2025, in pieno Ferragosto, porta sui nostri schermi una programmazione speciale, ricca di film cult, commedie estive, thriller mozzafiato e grandi classici della storia del cinema. Su Rai 1, per esempio, si celebra la comicità d’autore con Il piccolo diavolo, l’indimenticabile capolavoro con Roberto Benigni e Walter Matthau. Allo stesso tempo, Canale 5 propone la perfetta commedia estiva Sotto il sole di Riccione, mentre Rai 3 offre un appuntamento con la storia del cinema, trasmettendo il monumentale C’era una volta in America di Sergio Leone. Spazio anche allo sport su Italia 1 con la Coppa Italia, e al cinema italiano che ha fatto la storia su La7 con Il sorpasso. Ecco, quindi, la guida completa per una serata di Ferragosto indimenticabile.

Stasera in TV venerdì 15 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Il piccolo diavolo

Un capolavoro della comicità italiana, diretto e interpretato da un incontenibile Roberto Benigni nel 1988. La storia, infatti, segue un serioso sacerdote americano (un magistrale Walter Matthau) che, chiamato in Italia per un esorcismo, si ritrova a dover gestire Giuditta, un diavoletto dispettoso, curioso e innocente. Di conseguenza, tra equivoci esilaranti e una comicità surreale e poetica, tra i due nascerà un’amicizia tanto improbabile quanto travolgente.

Rai 2, ore 21:00 – Con chi viaggi

Una divertente commedia “on the road” del 2022 con un cast corale che include Fabio Rovazzi, Lillo, Alessandra Mastronardi e Michele Bravi. Quattro sconosciuti, infatti, si incontrano grazie a un’app di car-sharing per condividere un viaggio in auto da Roma a Gubbio. Tuttavia, quello che doveva essere un semplice tragitto si trasforma ben presto in un’avventura imprevedibile e piena di colpi di scena, a metà tra commedia e thriller.

Rai 3, ore 21:20 – C’era una volta in America

Un appuntamento imperdibile con la storia del cinema. Rai 3, infatti, trasmette il capolavoro assoluto di Sergio Leone, con Robert De Niro e James Woods. Il film racconta l’epopea lunga una vita di un gruppo di amici ebrei, dal ghetto di New York all’età del proibizionismo, in un intreccio indimenticabile di crimine, amicizia, amore, nostalgia e tradimenti. Senza dubbio, una delle opere più amate e struggenti del cinema mondiale.

Rai 4, ore 21:20 – Trauma

Doppio appuntamento con l’adrenalinica serie thriller francese. Un uomo, infatti, sopravvive a un terribile incidente ma perde la memoria. Ben presto, però, scopre di avere una doppia vita e di essere, forse, un pericoloso assassino. Negli episodi di stasera, “La donna perfetta” e “La verità”, i pezzi del puzzle iniziano a ricomporsi in modo sconvolgente.

Rai Movie, ore 21:10 – Reclaim – Prenditi ciò che è tuo

Un thriller ad alta tensione con John Cusack e Ryan Phillippe. Una coppia americana, infatti, si reca a Porto Rico per adottare una bambina orfana. Tuttavia, la situazione prende una piega drammatica quando, poco dopo il loro arrivo, la piccola scompare misteriosamente. Di conseguenza, si ritrovano intrappolati in un incubo, senza potersi fidare di nessuno.

Rai Premium, ore 21:20 – Sophie Cross – Verità nascoste

Prosegue con la quinta puntata la seconda, avvincente stagione della serie poliziesca. Questa volta, infatti, la brillante detective Sophie Cross si trova a indagare su un caso complesso che coinvolge un giudice apparentemente integerrimo e una fitta rete di traffici illeciti, avvicinandosi sempre di più a una verità pericolosa.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:30 – Sotto il sole di Riccione

La perfetta commedia romantica per la serata di Ferragosto, ambientata sulla colorata riviera romagnola. Il film, infatti, intreccia le storie di un gruppo di ragazzi che vivono un’estate indimenticabile tra primi amori, amicizie destinate a durare per sempre e sogni da realizzare. Con un cast di giovani talenti che include Cristiano Caccamo, Ludovica Martino e Lorenzo Zurzolo.

Italia 1, ore 21:15 – Coppa Italia 2025/2026: Genoa – Padova/Vicenza

Il grande calcio d’agosto non si ferma. Italia 1, infatti, trasmette in diretta un match valido per il primo turno della Coppa Italia Frecciarossa. A seguire, ovviamente, tutti i commenti a caldo e gli highlights della partita.

Rete 4, ore 21:25 – The Terminal

Un film toccante e divertente, diretto da Steven Spielberg e interpretato da un magnifico Tom Hanks. La storia, infatti, segue le vicende di un uomo dell’Est Europa che, a causa di un colpo di stato nel suo paese d’origine, rimane bloccato per mesi nell’aeroporto JFK di New York. Qui, quindi, dovrà imparare a sopravvivere, costruendo un mondo tutto suo tra comicità, dramma e tanta umanità.

La7, ore 21:15 – Il sorpasso

La7 celebra il cinema italiano con un capolavoro assoluto. Diretto da Dino Risi nel 1962, il film con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant racconta il viaggio in auto di un giorno di Ferragosto tra Roma e la Toscana. Questo viaggio, tuttavia, diventa il ritratto indimenticabile e agrodolce di un’Italia in pieno boom economico, tra voglia di vivere e un’inaspettata malinconia.

TV8, ore 21:30 – Rocky Balboa

Sylvester Stallone torna a vestire i panni del suo personaggio più iconico per un’ultima, incredibile sfida. Rocky, infatti, ormai anziano e ritiratosi dal mondo della boxe, decide di tornare sul ring per affrontare l’imbattuto campione del mondo in carica. Un incontro, quindi, che metterà alla prova non solo i muscoli, ma soprattutto il cuore e il coraggio.

Nove, ore 21:30 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso

Una serata all’insegna delle risate con il celebre trio comico milanese. Lo show, infatti, ripropone alcuni degli sketch più amati, le battute più celebri e i momenti cult della loro straordinaria carriera, per una serata di puro divertimento.

I film di questa sera in TV venerdì 15 agosto 2025

Iris, ore 21:00 – Nikita

Un thriller adrenalinico e stiloso diretto dal maestro francese Luc Besson. Una giovane e violenta criminale, infatti, dopo una condanna a morte, viene reclutata dai servizi segreti e trasformata in una spietata e letale agente segreto. Un film che unisce azione, tensione e un’estetica inconfondibile.

La5, ore 21:10 – Le amiche della sposa

Una commedia americana irriverente e campione d’incassi, con Kristen Wiig e una scatenata Melissa McCarthy. La storia, infatti, segue le disavventure di una donna che deve organizzare il matrimonio della sua migliore amica, ma si ritrova a competere con una damigella perfetta e a gestire una serie di disastri esilaranti.

Cielo, ore 21:20 – Ma mère

Un film drammatico e controverso con la grande Isabelle Huppert. La pellicola, infatti, esplora senza filtri il rapporto incestuoso tra una madre e un figlio, spingendosi ai limiti del desiderio e della trasgressione in un racconto oscuro e provocatorio.

La7D, ore 21:20 – Cose nostre – Malavita

Una divertente commedia nera diretta da Luc Besson, con un cast stellare che include Robert De Niro e Michelle Pfeiffer. Una famiglia di mafiosi italo-americani, infatti, viene inserita nel programma protezione testimoni e si trasferisce in un tranquillo paesino della Francia. Tuttavia, le vecchie e violente abitudini si riveleranno molto dure a morire.

Cine34, ore 21:00 – Spaghetti a mezzanotte

Un classico della commedia sexy all’italiana con l’inimitabile Lino Banfi. Un avvocato, infatti, si ritrova involontariamente coinvolto in una serie di equivoci esilaranti tra mafia, amanti, tradimenti e, ovviamente, abbondanti piatti di pasta.

I film su Sky stasera in tv venerdì 15 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

L’acclamato reboot della saga fantascientifica, diretto da J.J. Abrams. Il film, infatti, ci riporta alle origini, mostrandoci la turbolenta giovinezza di James T. Kirk e il suo primo, fatidico incontro con il vulcaniano Spock a bordo della U.S.S. Enterprise.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un’avventura epica e spettacolare diretta da Ron Howard. Il film, infatti, racconta la vera storia che ha ispirato il capolavoro di Herman Melville, narrando la drammatica lotta per la sopravvivenza di un equipaggio di balenieri contro una balena bianca di dimensioni mostruose.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo, misterioso omicidio scuote l’immaginaria cittadina di Pineta. Di conseguenza, il barista-detective Massimo e l’irresistibile quartetto di pensionati ficcanaso tornano in azione, pronti a risolvere il caso con la loro solita, inconfondibile miscela di ironia toscana e acuta intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il “branco di lupi” colpisce ancora. Questa volta, infatti, Phil, Stu, Alan e Doug si risvegliano dopo un folle addio al celibato a Bangkok, senza alcuna memoria della notte precedente. Una commedia demenziale e un cult generazionale che garantisce caos e risate a crepapelle.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. veste i panni del celebre e stravagante medico capace di parlare con gli animali. In questa nuova avventura, infatti, dovrà intraprendere un viaggio epico verso un’isola mitica alla ricerca di una cura per la giovane regina, insieme al suo esercito di amici animali.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Torna la magia del musical con le canzoni degli ABBA. In questo sequel, infatti, Sophie si prepara a riaprire l’hotel Bella Donna sull’isola di Kalokairi, mentre attraverso flashback pieni di musica e nostalgia scopriamo come sua madre Donna arrivò sull’isola e incontrò i suoi tre grandi amori.