Dopo la pausa estiva, riprende il motomondiale di MotoGP con il Gran Premio d’Austria 2025. I piloti scendono in pista dopo circa un mese di stop: l’ultima gara, infatti, è avvenuta il 20 luglio scorso.

MotoGP Gran Premio d’Austria 2025, si corre nel Red Bull Ring

Il Gran Premio d’Austria di MotoGP si disputa presso il Red Bull Ring, circuito situato a Spielberg bei Knittelfeld, in Stiria. Lungo poco più di 4 km e 300 metri, contiene appena dieci curve ed ospita da svariati anni il motomondiale.

Il favorito, almeno stando ai risultati delle scorse edizioni, è l’italiano Pecco Bagnaia. Quest’ultimo, infatti, è riuscito a trionfare nelle ultime tre gare qui disputate. Il circuito, al contrario, non ha mai portato particolarmente fortuna a Marc Marquez, attualmente primo nella classifica piloti, con un vantaggio di 120 punti sul secondo classificato, ovvero il fratello Alex. Il podio è completato, in terza posizione, dal già citato Bagnaia, a meno 168 punti dal primo posto.

Gli orari e dove vederlo

Il finale settimana con il Gran Premio d’Austria di MotoGP prende il via venerdì 15 agosto. A partire dalle ore 10:40 è possibile seguire, solamente a pagamento su Sky Sport MotoGP (canale 208), la prima prova libera. Nello stesso giorno, ma dalle 14:55, ci sono le pre-qualifiche.

Il giorno seguente, sabato 16 agosto, i protagonisti scendono in pista dalle ore 10:45, quando partono le qualifiche. Esse sono trasmesse, in diretta, sia su Sky Sport MotoGP che, in chiaro, su TV8. Alle 15:00, la medesima programmazione tv interessa la Sprint, una gara a tutti gli effetti, seppur composta solamente da quattordici giri. Tale appuntamento assegna i primi punti del fine settimana.

L’ultima sessione in programma con il Gran Premio d’Austria 2025 di MotoGP è la gara, che è prevista domenica 17 agosto. Le luci verdi del via si accendono alle ore 14:00 ed è possibile seguirla, in diretta, solamente su Sky. In chiaro, su TV8, è possibile seguire tutto ciò che è avvenuto in pista solamente in differita, a partire dalle ore 17:00 circa.

MotoGP Gran Premio d’Austria 2025, i telecronisti

Tutte le sessioni del fine settimana di MotoGP, sia quelle proposte da Sky che da TV8, sono commentate da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, spazio di approfondimento che ha come padrona di casa Vera Spadini.