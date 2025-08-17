La Rai, domenica 17 agosto, cambia la programmazione tv delle proprie reti in seguito alla morte di Pippo Baudo. Continua, dunque, il lungo e commosso ricordo di uno dei padri fondatori della televisione italiana.

Rai programmazione tv morte Pippo Baudo, la maratona pomeridiana di Estate in Diretta

La rete ammiraglia Rai 1 dedica gran parte della propria programmazione tv a Pippo Baudo. I primi cambiamenti si sono registrati già dalla mattina, quando la scomparsa del conduttore ha occupato gran parte dei notiziari del telegiornale. A seguire, dalle ore 08:15 circa alle 10:00 è andata in onda una puntata speciale di Techetechetè, nella quale è stato possibile rivedere alcuni dei momenti più belli della carriera di Baudo.

A Pippo Baudo è dedicato tutto il pomeriggio domenicale di Rai 1. Il 17 agosto, dalle ore 14:00 alle 18:45 circa, è in onda, in diretta e in via del tutto speciale, Estate in Diretta, condotto da Gianluca Semprini e da Greta Mauro. Al termine parte Reazione a Catena seguito dal TG1. In access prime time, dalle 20:35 circa, è atteso Techetechetè dedicato interamente a Pippo Baudo. In seconda serata è riproposta l’ultima intervista di Baudo realizzata dal conduttore Pierluigi Diaco.

Le altre due generaliste

Le modifiche di palinsesto per la morte di Pippo Baudo interessano anche Rai 2. Sulla seconda rete, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, è proposta un’edizione straordinaria del TG2, nella quale è ricordata la decennale carriera del conduttore.

Su Rai 3, invece, alle ore 09:00 è andato in onda la pellicola Il suo nome è Donna Rosa. Alle ore 20:00 il ricordo di Pippo Baudo è affidato ad uno speciale di Blob. In seconda serata, invece, il tributo giunge al termine con un appuntamento di Mixer.

Rai programmazione tv morte Pippo Baudo, l’intera nottata dedicata al presentatore

La morte di Pippo Baudo ha stravolto l’intera programmazione tv di Rai 1 nel prime time di sabato 16 agosto. L’annuncio della scomparsa è stato dato da un’edizione straordinaria del TG1, partito alle 21:35. Il telegiornale è proseguito fino alle 23:00 circa ed è stato seguito da Ciao Pippo, puntata di Techetechetè.

Alle 23:40 è toccato alla replica di Mille e un libro: Pippo Baudo, trasmissione di Gigi Marzullo. Il ricordo è poi proseguito con il TG1 Sera delle 00.40 e poi per tutta la notte, in diretta, su RaiNews24. Anche la radio ricorda Pippo Baudo: il Gr1, infatti, ha proposto uno speciale dalla durata di circa mezz’ora, in onda a partire dalle ore 23:00 circa.