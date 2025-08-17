Stasera in tv domenica 17 agosto 2025 offre un palinsesto ricco e variegato, capace di soddisfare tutti i gusti, tra attese fiction investigative, grande calcio in diretta, documentari d’inchiesta e commedie cult indimenticabili. Su Rai 1, per esempio, torna l’inconfondibile Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con un nuovo, intricato caso. Su Canale 5, invece, i riflettori si accendono su San Siro per l’esordio in Coppa Italia con Milan–Bari. Nel frattempo, Italia 1 ci regala una serata di risate e nostalgia con Chiedimi se sono felice, mentre su Rai 3 torna l’appuntamento con le inchieste di Report Estate. Infine, su La7 va in onda il film evento Notre Dame in fiamme. Ecco, quindi, la guida completa.

Stasera in TV domenica 17 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Torna l’inconfondibile sostituto procuratore di Matera con un nuovo, macabro caso. Nell’episodio intitolato La donna che perse la testa, infatti, Imma si trova a indagare sul brutale omicidio della baronessa Antonini de Raho, che i carabinieri rinvengono decapitata nel vialetto della sua lussuosa villa. Di conseguenza, Imma dovrà navigare tra segreti nobiliari e antichi rancori per scoprire la verità.

Rai 2, ore 21:00 – Will Trent

Proseguono le avvincenti indagini dell’agente speciale del Georgia Bureau of Investigation. In questa puntata, infatti, Will Trent deve affrontare una missione ad altissimo rischio: assume la falsa identità di Bill Black per infiltrarsi in una potente e spietata organizzazione antidroga. Di conseguenza, dovrà usare tutto il suo intuito per smantellare la rete criminale dall’interno.

Rai 3, ore 21:00 – Report Estate

Torna l’appuntamento con il giornalismo d’inchiesta di Sigfrido Ranucci. In questa nuova puntata di Report Estate, infatti, il team di giornalisti scava a fondo nei temi più caldi e controversi dell’estate italiana, portando alla luce fatti scomodi e verità nascoste.

Rai 4, ore 21:20 – Trauma

Un thriller psicologico che gioca con i labirinti della mente. La storia, infatti, segue il poliziotto Adam Belmont che, dopo un incidente, si risveglia con una grave amnesia. Tuttavia, scopre di essere sulle tracce di un pericoloso serial killer e, cosa ancora più terrificante, sospetta di essere lui stesso l’assassino che sta cercando.

Rai Movie, ore 21:10 – The Gunman

Un action-thriller ad alta tensione con protagonista Sean Penn. L’attore, infatti, interpreta un ex mercenario che, anni dopo aver completato una missione, si ritrova braccato dalla sua stessa organizzazione segreta, che ora vuole eliminarlo per coprire le proprie tracce. Inizia così una disperata fuga attraverso l’Europa.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 20:50 – Coppa Italia: Milan – Bari

La grande stagione del calcio italiano inizia su Canale 5. Infatti, in diretta dallo stadio San Siro di Milano, va in scena il primo turno della Coppa Italia 2025/2026. Il Milan di Paulo Fonseca affronta il Bari in una sfida da non perdere che segna l’esordio ufficiale della nuova stagione.

Italia 1, ore 21:19 – Chiedimi se sono felice

Una serata di risate e nostalgia con una delle commedie più amate di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film, infatti, racconta la storia agrodolce di tre amici inseparabili il cui sogno di portare in scena uno spettacolo teatrale, il Cyrano de Bergerac, si infrange a causa di un litigio. Anni dopo, si ritrovano per fare i conti con il passato e con la loro amicizia.

Rete 4, ore 21:22 – Freedom – Oltre il confine

Roberto Giacobbo ci guida in un nuovo, affascinante viaggio oltre i confini della conoscenza. In questa puntata, infatti, il programma esplora incredibili misteri archeologici, curiose scoperte scientifiche e affascinanti enigmi storici, portando gli spettatori in luoghi remoti e suggestivi del nostro pianeta.

La7, ore 21:15 – Notre Dame in fiamme

Un film evento che ricostruisce con incredibile realismo e tensione il tragico incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi nell’aprile del 2019. Il regista Jean-Jacques Annaud, infatti, ci porta nel cuore dell’azione, mostrando la coraggiosa e disperata lotta dei vigili del fuoco per salvare uno dei simboli più importanti della cristianità e della cultura mondiale.

TV8, ore 21:35 – I delitti del BarLume – Indovina chi?

Tornano le indagini più divertenti della Toscana. Questa volta, infatti, il barista-detective Massimo e l’inossidabile quartetto di pensionati ficcanaso si trovano a indagare su un nuovo, misterioso omicidio che scuote la tranquilla cittadina di Pineta.

Nove, ore 21:30 – La Corrida

Una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria con lo storico show dei dilettanti allo sbaraglio. Sul palco, infatti, si esibiranno artisti improvvisati, cantanti stonati e performer eccentrici, tutti sottoposti all’insindacabile giudizio del pubblico in studio.

I film di questa sera in TV domenica 17 agosto 2025

Iris, ore 21:00 – Fila 19 – Incubo ad alta quota

Un thriller psicologico ad alta quota. Una giovane dottoressa, infatti, si trova su un volo notturno che si trasforma in un incubo quando i passeggeri iniziano a morire in circostanze misteriose, mentre lei è tormentata dai ricordi di un trauma infantile.

Cielo, ore 21:00 – The Kill Team

Un potente dramma militare ispirato a una sconvolgente storia vera. Il film, infatti, racconta di un giovane soldato americano in Afghanistan che si trova di fronte a un terribile dilemma morale quando scopre che il suo sergente e altri membri del plotone uccidono civili innocenti per sport.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Prosegue l’intensa serie drammatica spagnola. Inés, una donna di 42 anni, sviluppa un legame morboso e ossessivo con un adolescente dopo un evento traumatico, intraprendendo una relazione proibita che la consumerà tra desiderio e senso di colpa.

Cine34, ore 21:00 – Spaghetti a mezzanotte

Una classica commedia all’italiana degli anni ’80 con l’inimitabile Lino Banfi. L’attore, infatti, interpreta un avvocato dongiovanni che si ritrova involontariamente invischiato in un omicidio di mafia. Di conseguenza, dovrà gestire equivoci esilaranti, una moglie gelosa e un cadavere da nascondere.

I film su Sky – domenica 17 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:20 – Fire Squad – Incubo di fuoco

Un film drammatico e toccante, basato sulla storia vera dei Granite Mountain Hotshots. La pellicola, infatti, racconta la coraggiosa lotta di una squadra di vigili del fuoco d’élite contro un devastante incendio in Arizona, celebrando il loro eroismo e sacrificio.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un’avventura epica e spettacolare diretta da Ron Howard. Il film, infatti, racconta la vera storia che ha ispirato il capolavoro di Herman Melville, narrando la drammatica lotta per la sopravvivenza di un equipaggio di balenieri contro una balena bianca di dimensioni mostruose.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Nuovo appuntamento con il giallo toscano. Un misterioso omicidio, infatti, scuote ancora una volta il bar più famoso della Toscana. Di conseguenza, Massimo e l’irresistibile quartetto di pensionati tornano in azione con la loro inconfondibile miscela di ironia e acuta intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il “branco di lupi” colpisce ancora. Questa volta, infatti, Phil, Stu, Alan e Doug si risvegliano dopo un folle addio al celibato a Bangkok, senza alcuna memoria della notte precedente. Inizia così una nuova, esilarante ricerca per ricostruire gli eventi.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. veste i panni del celebre e stravagante medico capace di parlare con gli animali. In questa nuova avventura, infatti, dovrà intraprendere un viaggio epico verso un’isola mitica alla ricerca di una cura per la giovane regina, insieme al suo esercito di amici animali.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Torna la magia del musical con le canzoni degli ABBA. In questo sequel, infatti, Sophie si prepara a riaprire l’hotel Bella Donna sull’isola di Kalokairi, mentre attraverso flashback pieni di musica e nostalgia scopriamo come sua madre Donna arrivò sull’isola e incontrò i suoi tre grandi amori.