Mercoledì 20 agosto si svolgono i funerali di Pippo Baudo e la tv italiana li seguirà in diretta con una programmazione ad hoc. A seguirli saranno sia la Rai che Mediaset.

Funerali Pippo Baudo programmazione tv, le esequie a Militello in Val di Catania

I funerali di Pippo Baudo prenderanno il via alle ore 16:00. Come richiesto dallo stesso conduttore, le esequie si svolgeranno in Sicilia, ed in particolare nel borgo in cui è nato, ovvero Militello in Val di Catania. Un luogo, questo, al quale Baudo è sempre stato molto legato e che nel giorno dei funerali osserverà il lutto cittadino.

La messa si svolgerà nella Chiesa di Santa Maria della Stella, edificata in stile barocco nel ‘700, dopo il distruttivo terremoto che colpi la Val di Noto nel 1693. Ad officiare la celebrazione sarà il vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri.

La diretta su Rai 1

Come detto, i milioni di telespettatori che sono cresciuti con Pippo Baudo avranno la possibilità di seguire i funerali in diretta ed in tv. Il punto di riferimento è, in primis, Rai 1.

Per ciò che concerne la rete ammiraglia della TV di Stato, le esequie funebri di Pippo Baudo saranno proposte all’interno di una edizione speciale del TG1, telegiornale che ha annunciato, in straordinaria, la morte del conduttore nella serata dello scorso sabato 16 agosto.

La diretta televisiva prenderà il via alle ore 15:10 circa. Il segnale sarà trasmesso per circa tre ore, giungendo al termine alle 18:10. Di conseguenza, cambia il palinsesto di Rai 1: saltano, nel primo pomeriggio, le repliche di Don Matteo, mentre Estate in Diretta avrà una durata di poco superiore ai 30 minuti.

Funerali Pippo Baudo programmazione tv, la diretta Mediaset

Ma i funerali di Pippo Baudo sono visibili, in diretta, anche su Mediaset. Il Biscione, che già il 17 agosto scorso ha parlato del decesso di Baudo con uno speciale di Zona Bianca, trasmetterà le esequie in live su Rete 4.

La diretta, in questo caso, è trasmessa all’interno del talk show Diario del Giorno, programma in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e condotto da Monica Bertini. Per l’occasione, il format avrà una durata straordinaria: il collegamento da Militello in Val di Catania, in questo caso, inizia dalle ore 15:30 circa e prosegue fino alle 18:55, quando la linea passa alla redazione del TG4 per la consueta edizione serale del telegiornale.

In streaming è possibile seguire i funerali sulle applicazioni gratuite Rai Play e su Mediaset Infinity.