Le intricate vicende della soap turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) tornano su Canale 5 con nuovi episodi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Infatti, nella settimana dal 18 al 22 agosto 2025, vedremo le tensioni tra Yildiz, Halit, Ender e Kemal intensificarsi in modo sempre più pericoloso. Nel frattempo, Zeynep prenderà una decisione che sembra definitiva, ma un bacio segreto, consumato di nascosto, rischierà di mandare tutto in frantumi.

Forbidden Fruit 18–22 agosto 2025: Lunedì 18 agosto

La settimana si apre con Ender che mette in atto un nuovo, diabolico piano. Infatti, decide di assumere Kemal come suo autista personale, ma il suo vero obiettivo è quello di infiltrarlo nella casa di Halit per ottenere informazioni compromettenti. Nel frattempo, Cem, notando che Zeynep è sempre più turbata, la invita a fare una passeggiata. Durante questo momento, le confessa apertamente il suo interesse. Di conseguenza, Zeynep, tornata in ufficio, affronta Alihan per la sua inspiegabile assenza a un appuntamento importante. Tuttavia, di fronte alle sue vaghe e insoddisfacenti giustificazioni, la ragazza, ormai delusa, prende una decisione drastica e chiude definitivamente la loro relazione.

Martedì 19 agosto

Alihan, accecato dalla gelosia per la crescente complicità tra Zeynep e Cem, decide di passare al contrattacco. Invita, quindi, quest’ultimo a cena con la scusa di un incontro amichevole, ma in realtà vuole sondare le sue vere intenzioni. Sebbene Cem ammetta che Zeynep non è ancora pronta per una nuova relazione, dichiara anche di essere determinato a conquistarla. Nel frattempo, Ender porta a termine la sua mossa: dopo aver fatto licenziare l’autista di Erim, lo sostituisce con Kemal, che riesce così a entrare ufficialmente nella villa degli Argun. Su un altro fronte, Yildiz cerca di sciogliere un oneroso contratto con la boutique di Yesim, ma scopre con rabbia di non poterlo fare. Poco dopo, Halit, venuto a conoscenza delle sue spese eccessive, la rimprovera duramente.

Forbidden Fruit 18–22 agosto 2025: Mercoledì 20 agosto

Kemal inizia ufficialmente il suo lavoro in casa Argun come autista personale di Erim. Tuttavia, quando Yildiz se lo trova di fronte, resta completamente sconvolta. Cerca, quindi, di farlo licenziare immediatamente, ma Halit, totalmente ignaro del loro passato, decide di dargli una possibilità. Nel frattempo, Zehra vede per caso Alihan mentre saluta affettuosamente Hira e si convince che lei sia la sua nuova fidanzata. Immediatamente, riporta la notizia a Zeynep. Quest’ultima, ferita e sentendosi tradita, in un momento di sconforto accetta la proposta di fidanzamento di Cem, pur sapendo in cuor suo di non essere davvero felice.

Giovedì 21 agosto

Poco dopo, Cem comunica ufficialmente ad Alihan che Zeynep ha accettato di fidanzarsi con lui, lasciando Alihan senza parole. Nel frattempo, Zeynep, per mettere più distanza possibile tra lei e l’ex fidanzato, decide di trasferirsi temporaneamente a casa di Yildiz. La situazione, però, si complica ulteriormente quando Ender, tornata a frequentare la casa Argun, non perde occasione per provocare Yildiz con frecciatine velenose sulla nuova presenza di Kemal. Sentendosi minacciata, Yildiz tenta una mossa disperata: cerca di incastrare Kemal facendolo passare per un ladro, ma il suo piano fallisce miseramente, peggiorando la sua posizione.

Forbidden Fruit 18–22 agosto 2025: Venerdì 22 agosto

La settimana si conclude con un episodio ad altissima tensione. Ender, infatti, incontra Halit nel suo ufficio e l’arrivo improvviso di Bulent scatena una scenata di gelosia da parte di Halit. Di conseguenza, tra Halit ed Ender scatta un inaspettato momento di intimità, che però lui liquida subito come un errore. Poco dopo, Zeynep, in un momento di sconforto, confessa a Yildiz di non amare davvero Cem. La situazione precipita durante un importante evento aziendale: Alihan, infatti, segue Zeynep in bagno e, in un impeto di passione, la bacia. Sfortunatamente, Zehra assiste di nascosto alla scena. Proprio mentre Cem sta per annunciare pubblicamente il loro fidanzamento, Zehra, per vendetta, rivela a tutti del bacio, gettando l’intera sala nel caos.

Dove vederla

La soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, e gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.