La serie turca La forza di una donna (Kadın) continua a emozionare e a tenere con il fiato sospeso il pubblico italiano, con episodi sempre più intensi e drammatici. Infatti, dal 18 al 22 agosto 2025, la soap andrà in onda su Canale 5 alle 17:15, con due episodi consecutivi ogni giorno, e sarà disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. In questa settimana cruciale, Bahar riceve una notizia che potrebbe finalmente salvarle la vita. Tuttavia, il destino le riserva nuovi, crudeli ostacoli: la donatrice compatibile, infatti, è Sirin, la sorellastra con cui condivide un passato di dolore e tradimenti. E proprio quando tutto sembra potersi risolvere, un rapimento e una diagnosi inaspettata rischiano di sconvolgere ogni speranza.

La forza di una donna 18–22 agosto 2025: Lunedì 18 agosto

La settimana si apre con una notizia che sconvolge Bahar: i medici hanno finalmente trovato un donatore compatibile per il trapianto di midollo osseo. La sua gioia iniziale, però, si trasforma in puro shock quando scopre che si tratta proprio di sua sorellastra Sirin. Inizialmente, Bahar, sconvolta, rifiuta categoricamente l’idea e fugge di casa insieme a Ceyda e Arif, convinta di non poter accettare l’aiuto dalla persona che più le ha fatto del male. Alla fine, però, la consapevolezza di dover sopravvivere a ogni costo per i suoi amati figli la spinge a mettere da parte l’orgoglio e ad accettare la donazione.

Martedì 19 agosto

Hatice tenta disperatamente di convincere Sirin a dare il suo consenso definitivo per il trapianto. Tuttavia, lo scontro tra le due è inevitabile e si trasforma in un violento litigio, in cui riemergono vecchi rancori. Nel frattempo, Ceyda e Yeliz, per alleggerire la tensione, coinvolgono Enver nella scelta dell’abito da sposa per il finto matrimonio di Ceyda. Successivamente, Hatice, giocando d’astuzia, invita Levent a cena per cercare di ammorbidire Sirin. Inaspettatamente, la sua tattica funziona: la ragazza, infatti, cede e accetta di aiutare Bahar.

La forza di una donna 18–22 agosto 2025: Mercoledì 20 agosto

Mentre Ceyda è impegnata con gli ultimi preparativi per le sue nozze, Hatice prende una decisione drastica e avvia le pratiche per il divorzio da Enver. L’uomo, di conseguenza, subisce un colpo durissimo, sentendosi tradito e abbandonato. La situazione, però, precipita quando Munir, su ordine di Suat, rapisce Sirin. La ragazza viene minacciata: se non collaborerà con loro, uccideranno uno dei suoi genitori. Nel frattempo, Bahar, sempre più stanca e provata dalla malattia, tenta di fare da paciere e di ricucire il rapporto ormai distrutto tra Enver e Hatice.

Giovedì 21 agosto

Un’altra tegola si abbatte sulla famiglia. Jale, infatti, comunica a tutti che Sirin ha contratto l’epatite. Di conseguenza, non potrà donare il midollo osseo finché non sarà completamente guarita, rimandando un’operazione che per Bahar è vitale. Questa notizia, inoltre, spinge Hatice a fare una rivelazione sconvolgente a Bahar: potrebbe avere altri fratellastri, frutto dei tradimenti passati di Enver. Decide, quindi, di rintracciare l’ex amante del marito. Nel frattempo, Sirin torna a casa e, terrorizzata, nega di essere stata rapita. In realtà, obbedendo agli ordini di Munir, scrive un messaggio a Sarp, comunicandogli che Bahar e i loro figli sono morti in un terribile incendio.

La forza di una donna 18–22 agosto 2025: Venerdì 22 agosto

La settimana si conclude tra i preparativi per il matrimonio di Ceyda e Peyami. Per aiutare l’amica Umran, Bahar e le altre si fingono truccatrici e parrucchiere professioniste. In un momento di puro panico, però, Sirin crolla e confessa a Hatice una verità sconvolgente: Sarp è vivo, e lei ed Enver sono costantemente sorvegliati da telecamere nascoste. Inizialmente scettica, Hatice alla fine si convince e decide di mantenere il terribile segreto. Più tardi, Enver e Arif organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Bahar. Tuttavia, quando la donna indossa il vestito che il padre le ha cucito, la cruda realtà della sua malattia diventa visibile a tutti, gettando un’ombra di tristezza sulla festa.

