Mercoledì 20 agosto, nel giorno dei funerali di Pippo Baudo, cambia la programmazione tv delle reti Rai. Le principali variazioni si registrano su Rai 1.

Funerali Pippo Baudo programmazione tv Rai, la diretta dei funerali dentro Estate in Diretta

Per quel che concerne la rete ammiraglia, dunque, la prima modifica nei palinsesti riguarda il pomeriggio. Al termine dell’edizione delle 13:30 del TG1, infatti, non partono le consuete repliche di Don Matteo, bensì la diretta di Estate in Diretta.

Il rotocalco pomeridiano, già in onda con una puntata straordinaria la scorsa domenica, è guidato da Greta Mauro e Gianluca Semprini, affiancati da Gigi Marzullo. Con ospiti ed inviati è ricordato Baudo fino alle 15:30, quando prende il via uno speciale del TG1.

La redazione del telegiornale segue in diretta le esequie funebri del celebre conduttore, previste a Militello in Val di Catania fino alle 18:10 circa. A partire da tale orario riprende la linea Estate in Diretta, che commenta quanto accaduto per circa mezz’ora. Alle 18:45, infatti, è confermato il game Reazione a Catena.

Ho fatto 13 I Festival di Pippo Baudo in prima serata

Le modifiche alla programmazione tv di Rai 1 nel giorno dei funerali proseguono in prima serata. L’annunciata puntata di Amore sul Danubio è rinviata a data da destinarsi ed è sostituita da Ho fatto 13 I Festival di Pippo Baudo.

Il documentario ha una durata di circa due ore e ripercorre tutte le edizioni di Sanremo condotte da Baudo, ovvero colui che ha guidato il maggior numero di edizioni della kermesse.

Lo speciale attraversa i quarant’anni di storia dei Festival baudiani: il suo debutto, infatti, è avvenuto nel 1968, mentre l’ultima volta da presentatore è datata 2008. Il documentario mostra alcuni dei momenti salienti dell’avventura sanremese di Baudo, dall’inizio delle carriere di Laura Pausini ed Andrea Bocelli, fino al drammatico annuncio della morte di Claudio Villa.

Funerali Pippo Baudo programmazione tv Rai, maratona di dieci ore su Rai News 24

Per quel che concerne le altre reti, il 20 agosto su Rai News 24 è omaggiato Baudo per ben dieci ore, dalle 08:00 alle 18:30. Il tributo avviene mediante ampie dirette da Militello, dove si svolgeranno i funerali. Vi saranno collegamenti dal borgo anche nelle edizioni giornaliere del TG1, TG2 e TG3, oltre che in quelle delle 14:00 e delle 19:35 della TgR Sicilia.

Infine, le variazioni di programmazione di mercoledì 20 agosto interessano anche Rai Radio 1. Dalle 15:30 alle 18:00 si svolge lo speciale Pippo, l’ultimo saluto, guidato da Miriam Mauti e Marcella Sullo. Ospite di tale spazio è Federica Gentile.