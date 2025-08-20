La serata di mercoledì 20 agosto 2025 è interamente dedicata al ricordo di Pippo Baudo. Il grande conduttore è scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni. Di conseguenza, su Rai 1 va in onda lo speciale Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo. È un grande omaggio ai suoi tredici Sanremo e alla sua carriera straordinaria. Infatti, il palinsesto Rai è stato modificato per celebrare l’uomo che ha segnato la storia della televisione italiana. Ecco, quindi, la guida completa alla programmazione.

Stasera in TV mercoledì 20 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo

Una prima serata speciale. Un omaggio ai tredici Festival di Sanremo condotti da Pippo Baudo. Vedremo, infatti, immagini d’archivio, testimonianze esclusive e performance storiche. Sarà un viaggio nei ricordi, con tanti aneddoti inediti dietro le quinte.

Rai 2, ore 21:00 – Rocco Schiavone – Il viaggio continua

Due operai francesi trovano un cadavere sul Monte Bianco. Per evitare problemi, però, spostano il corpo in territorio italiano. Schiavone, tuttavia, intuisce subito che qualcosa non torna. Inizia così una nuova, complessa indagine.

Rai 3, ore 21:00 – Atletica Leggera – Diamond League

Appuntamento con la tappa di Losanna. In pista, infatti, vedremo i migliori atleti internazionali. Si sfideranno in gare di velocità, salto e lancio. Uno spettacolo da non perdere per gli amanti dello sport.

Rai 4, ore 21:20 – S.W.A.T. – La lista nera

Tan viene aggredito da Pope. Quest’ultimo è un criminale che lui aveva fatto arrestare sette anni prima. L’aggressione, inoltre, avviene proprio nel giorno in cui voleva chiedere a Bonnie di sposarlo. Una coincidenza molto sospetta.

Rai Movie, ore 21:10 – Sweet Country

Un western australiano potente. È ambientato negli anni ’20. La storia, infatti, segue un aborigeno che uccide un uomo bianco per autodifesa. Di conseguenza, è costretto a fuggire nel deserto.

Rai Premium, ore 21:20 – Queen Bees – Emozioni senza età

Una commedia romantica con la grande Ellen Burstyn. Una donna indipendente si trasferisce in una residenza per anziani. Qui, però, scopre che l’amore e le passioni non hanno età.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – La ragazza alla pari

Sandrine si trasferisce nelle Cotswold, vicino Londra. Inizia, quindi, a lavorare come ragazza alla pari per una famiglia benestante. La ragazza osserva la loro routine. Le sue intenzioni, tuttavia, non sono del tutto chiare.

Italia 1, ore 21:16 – Chicago Med – La prova del fuoco

Hannah e Naomi affrontano un caso difficile. Devono curare Arianna, una ragazzina con una grave infezione. La causa, però, è misteriosa. E il tempo per salvarla stringe.

Rete 4, ore 21:25 – Quasi nemici – L’importante è avere ragione

Un’intelligente commedia francese con Daniel Auteuil. Un professore di diritto, cinico e arrogante, si trova a dover preparare per un concorso una giovane studentessa problematica dei sobborghi. L’incontro tra i due, quindi, sarà esplosivo.

La7, ore 21:15 – Highwaymen – L’ultima imboscata

Un film storico con Kevin Costner e Woody Harrelson. La pellicola, infatti, racconta la vera storia di due ex Texas Ranger. I due vengono richiamati in servizio per dare la caccia ai famigerati criminali Bonnie & Clyde.

TV8, ore 21:30 – X Factor – Il meglio delle audizioni

Una puntata speciale e celebrativa. Rivedremo, infatti, i momenti più divertenti ed emozionanti delle audizioni delle scorse edizioni. Un’occasione per riscoprire grandi talenti e performance indimenticabili.

Nove, ore 21:30 – La Corrida

Torna lo show dei dilettanti allo sbaraglio. Sul palco si alterneranno artisti di ogni tipo. Tra comicità, improvvisazione e talento inaspettato, il pubblico sarà ancora una volta il protagonista assoluto.

I film di questa sera in TV – mercoledì 20 agosto 2025

Iris, ore 21:00 – Nikita

Un cult del cinema action firmato da Luc Besson. Una giovane e violenta criminale viene reclutata dai servizi segreti. Di conseguenza, la trasformano in una spietata assassina di Stato. Un film pieno di azione, tensione e stile.

Cielo, ore 21:20 – Ma mère

Un film drammatico e controverso con Isabelle Huppert. Una madre edonista e un figlio adolescente esplorano insieme i limiti più estremi del desiderio e della trasgressione morale.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Prosegue l’intensa serie drammatica spagnola. La protagonista, Inés, sviluppa un legame morboso e ossessivo con un adolescente dopo un evento traumatico.

La7D, ore 21:20 – Una giusta causa

Un potente dramma legale con Felicity Jones. Il film, infatti, racconta la vera storia di Ruth Bader Ginsburg. Seguiremo la sua coraggiosa lotta per l’uguaglianza di genere davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

I film su Sky – mercoledì 20 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

L’acclamato reboot della saga diretto da J.J. Abrams. Il film, infatti, ci riporta alle origini, mostrandoci la turbolenta giovinezza di James T. Kirk e il suo primo incontro con Spock.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un’avventura epica con Chris Hemsworth. Un equipaggio di balenieri, infatti, si trova ad affrontare una creatura leggendaria e mostruosa. La loro diventa una disperata lotta per la sopravvivenza.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Di conseguenza, il barista-detective Massimo e l’inossidabile quartetto di pensionati tornano subito in azione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il “branco di lupi” colpisce ancora. Questa volta, infatti, il gruppo di amici si risveglia a Bangkok. Non hanno memoria della notte precedente. Inizia così una nuova, folle avventura.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico. Lui è capace di parlare con gli animali. In questo film, affronterà un’epica avventura per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie si prepara a riaprire l’hotel Bella Donna. Nel frattempo, scopriamo come sua madre Donna arrivò sull’isola. Un musical romantico tra canzoni degli ABBA e tanta nostalgia.