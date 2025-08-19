Da anni è uno dei titoli di punta della programmazione tv di Canale 5 ed è confermatissimo anche nella prossima stagione televisiva. Stiamo parlando di Amici, la cui edizione n° 25 prenderà il via a settembre. Alla conduzione, come da tradizione, torna Maria De Filippi.

Amici 25, non cambia la formula del programma

Iniziando dal meccanismo di funzionamento, ad Amici 25 non sono previsti ingenti cambiamenti. D’altronde, modificare una formula che negli ultimi anni si è dimostrata vincente sarebbe senza dubbio un enorme rischio.

Nella prima puntata, dunque, i sei professori, suddivisi nella categoria canto e in quella ballo, hanno la possibilità di giudicare le performance di vari giovani talenti.

Se un artista convince uno o più professori riceverà un ambito banco ed entrerà ufficialmente nella scuola di Amici. I talenti, suddivisi per team, affronteranno numerosissime sfide e prove, con l’obiettivo di ottenere la maglia d’oro del Serale.

Il ritorno di Veronica Peparini

Sei, come detto, i professori presenti ad Amici 25. Per quel che concerne il canto sono confermati i tre coach già protagonisti delle ultime due edizioni consecutive. Stiamo parlando, dunque, di Lorella Cuccarini, di Anna Pettinelli e di Rudy Zerbi. Quest’ultimo si conferma uno dei veterani del programma, nel quale ha debuttato oramai sedici anni fa, nel 2009.

Nel ballo, invece, tornano due dei tre coach presenti lo scorso anno. Stiamo parlando di Emanuel Lo e di Alessandra Celentano, istituzione del format che festeggerà il 22esimo anno di fila da insegnante. Assente, invece, Deborah Lettieri, che ha debuttato nello show dodici mesi fa e che non è stata riconfermata.

Al suo posto torna una vecchia conoscenza di Amici, ovvero Veronica Peparini. Ballerina e coreografa, ha già lavorato come coach nel talent dal 2013 al 2022. Nel corso della sua carriera ha seguito numerosi danzatori poi divenuti molto noti, fra cui Andreas Muller e Giulia Stabile.

Amici 25, gli speciali pomeridiani in onda la domenica

Al momento, Mediaset non ha ancora ufficializzato la data nella quale prenderà il via Amici 25. Quel che è certo è che gli speciali pomeridiani andranno in onda, su Canale 5, la domenica pomeriggio, a partire dalle ore 14:00. Dal lunedì al venerdì, inoltre, sulla rete ammiraglia del Biscione sono proposti gli appuntamenti del daytime, durante i quali è possibile seguire le gesta dei concorrenti.

La venticinquesima edizione durerà svariati mesi. Il debutto, infatti, è previsto a settembre, mentre per la partenza della fase a Serale occorrerà attendere vari mesi, fino alla primavera 2026. Lecito immaginare, invece, che la finale si svolgerà a maggio, come spesso avvenuto in passato.