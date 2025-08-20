Si intitola La Ragazza alla Pari la nuova miniserie di Canale 5 al via mercoledì 20 agosto. Il titolo parte alle ore 21:20 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

La Ragazza alla Pari, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Parnel Media e MK1 Studios, che hanno lavorato con la collaborazione di ITV Studios, la produzione seriale appartiene al genere thriller.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Andy Bayliss e Michael Foott. La regia, invece, è curata da Oonagh Kearny. Le riprese si sono svolte in Gran Bretagna, dove la serie ha debuttato negli scorsi mesi con il titolo originale The Au Pair.

La miniserie è composta da quattro episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Canale 5 li suddivide in due prime serate, proposte mercoledì 20 e giovedì 21 agosto.

La Ragazza alla Pari, la trama

La trama de La Ragazza alla Pari verte intorno a Zoe Dalton. Si tratta di una donna britannica, che lavora come sarta e che abita in una splendida villa di campagna all’interno di una delle zone più ricche del paese.

La sua vita, in apparenza, è perfetta. Vive con il marito Christian e con i due figli che l’uomo ha avuto dal precedente matrimonio, ovvero Noah ed Amber.

In realtà, però, la protagonista deve fare i conti con una crescente difficoltà personale, dovuta ad una crisi con il marito. A peggiorare ulteriormente la situazione già tesa del matrimonio c’è il trasferimento di George, padre di Zoe malato di diabete che decide di andare a vivere vicino alla casa della figlia.

Spoiler finale

La vita di Zoe, Christian e del resto della famiglia cambia per sempre quando fa il suo arrivo, nell’abitazione, la giovane Sandrine. Si tratta di una ragazza alla pari proveniente dalla Francia, che si trasferisce a casa della protagonista per badare ai bambini ed alle faccende domestiche. Ben presto, tuttavia, tale convivenza crea non pochi problemi, dando vita a dinamiche impreviste destinate a sconvolgere per sempre tutti gli equilibri.

La Ragazza alla Pari, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nuova miniserie La Ragazza alla Pari, che prende il via, su Canale 5, mercoledì 20 agosto e che è visibile in streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity.