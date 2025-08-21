Stasera in tv venerdì 22 agosto 2025 si preannuncia ricca e variegata, offrendo un palinsesto che spazia tra commedie italiane di successo, film drammatici, documentari naturalistici e adrenaliniche serie d’azione. Su Rai 1, per esempio, va in onda la commedia romantica Era ora, con protagonista Edoardo Leo. Su Rai 2, invece, prosegue il viaggio alla scoperta del continente americano con The Americas, mentre Rai 3 dedica la serata all’atletica con la Diamond League da Bruxelles. Nel frattempo, Canale 5 punta tutto sui sentimenti con il film Only You, e Italia 1 accende l’azione con una maratona di Chicago Fire. Ecco, quindi, la guida completa alla programmazione.

Stasera in TV venerdì 22 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Era ora

Dante è un uomo perennemente in ritardo. Infatti, il tempo sembra sfuggirgli di mano, tra un lavoro totalizzante e gli affetti che trascura. Tuttavia, la sua vita prende una piega surreale e inaspettata quando, dopo il suo quarantesimo compleanno, si sveglia e scopre di aver saltato un anno intero. Da quel momento, ogni risveglio lo proietta un anno nel futuro, costringendolo a capire che deve cambiare vita prima che sia troppo tardi.

Rai 2, ore 21:00 – The Americas

Prosegue l’affascinante docuserie narrata nella versione originale da Tom Hanks. L’episodio di stasera, infatti, ci guida in un viaggio mozzafiato attraverso le meraviglie naturali del continente americano. Incontreremo, quindi, cavalli selvaggi che galoppano liberi nelle praterie, esploreremo deserti aridi e, infine, ci tufferemo nelle acque profonde abitate da famelici squali.

Rai 3, ore 20:00 – Diamond League – Bruxelles

Serata di grande atletica leggera. In diretta, infatti, da Bruxelles, va in scena una delle tappe più importanti del prestigioso circuito internazionale. I migliori atleti del mondo, quindi, si sfideranno in emozionanti gare di velocità, salto e lancio, in un evento sportivo da non perdere.

Rai 4, ore 21:20 – Maximum Risk – Massimo rischio

Un adrenalinico film d’azione con il leggendario Jean-Claude Van Damme. L’attore, infatti, interpreta un poliziotto francese che, indagando sulla morte di un uomo identico a lui, scopre di avere un fratello gemello. Quest’ultimo, purtroppo, è stato ucciso dalla mafia russa, e ora il poliziotto dovrà prenderne il posto per scoprire la verità.

Rai 5, ore 21:15 – Kilimangiaro Collection

Camila Raznovich ci conduce in un Grand Tour contemporaneo e affascinante. In questa puntata, infatti, viaggeremo tra l’Europa e l’Italia, partendo dall’eleganza di Parigi per arrivare alla storia eterna di Pompei, attraverso immagini spettacolari e racconti di viaggio che aprono la mente.

Rai Premium, ore 21:20 – Il fiume della vita – Murray River

Un film romantico ambientato negli splendidi paesaggi australiani. Una donna, infatti, dopo una delusione d’amore, decide di tornare nel luogo dove ha vissuto da bambina. Qui, inaspettatamente, ritrova un amore del passato e una nuova speranza per il futuro.

Rai Movie, ore 21:10 – Tora! Tora! Tora!

Un kolossal storico del 1970, vincitore di un premio Oscar. Il film, infatti, ricostruisce con grande accuratezza e spettacolarità il devastante attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor, raccontando gli eventi da entrambi i punti di vista, quello americano e quello giapponese.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – Only You

Un film sentimentale che crede nel potere del destino. Una giovane donna, infatti, convinta da una profezia di una cartomante, parte per un viaggio in Italia alla disperata ricerca dell’uomo della sua vita, il cui nome dovrebbe essere Damon Bradley.

Italia 1, ore 21:15 – Chicago Fire – Un taglio necessario

Serata interamente dedicata ai vigili del fuoco di Chicago, con ben tre episodi consecutivi. Si parte con “Un taglio necessario”, per poi proseguire con “Rinascita” e “Un venerdì sera”. Una lunga maratona, quindi, tra emergenze urbane, tensioni personali e misteri da risolvere.

Rete 4, ore 21:20 – The Impossible

Un film drammatico e toccante, basato su una storia vera, con Naomi Watts e Ewan McGregor. La pellicola, infatti, racconta la disperata lotta per la sopravvivenza e la commovente ricerca di una famiglia di turisti, separata dalla violenza del devastante tsunami che ha colpito la Thailandia nel 2004.

La7, ore 21:15 – Nel centro del mirino

Un thriller ad alta tensione con il leggendario Clint Eastwood. L’attore, infatti, interpreta un agente dei servizi segreti ormai anziano e tormentato, che si trova a dover proteggere il Presidente degli Stati Uniti da un killer spietato e geniale, deciso a compiere l’attentato perfetto.

TV8, ore 21:30 – Rocky Balboa

Sylvester Stallone torna a vestire i panni del suo personaggio più iconico per un’ultima, incredibile sfida. Ormai ritiratosi, Rocky decide di tornare sul ring per affrontare il giovane e arrogante campione del mondo dei pesi massimi, in un incontro che metterà alla prova il suo cuore e il suo coraggio.

Nove, ore 21:30 – La Corrida

Torna lo show dei dilettanti allo sbaraglio. Sul palco si alterneranno artisti di ogni tipo, tra comicità, improvvisazione e talento inaspettato, con il pubblico che, come sempre, sarà il protagonista e giudice assoluto.

I film di questa sera in TV – venerdì 22 agosto 2025

Iris, ore 21:00 – Nikita

Un cult del cinema action firmato da Luc Besson. Una giovane e violenta criminale viene reclutata dai servizi segreti e trasformata in una spietata assassina di Stato. Un film che mescola azione, tensione psicologica e uno stile visivo inconfondibile.

Cielo, ore 23:30 – Cold Blood – Senza pace

Henry, un ex assassino a pagamento, vive ormai isolato tra i ghiacci del Nord America. Tuttavia, il suo passato torna a bussare alla sua porta quando salva una giovane donna da un incidente, scoprendo un segreto che lo costringerà a tornare in azione.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Prosegue l’intensa serie drammatica spagnola. La protagonista, Inés, sviluppa un legame morboso e ossessivo con un adolescente dopo un evento traumatico, intraprendendo una relazione proibita che la consumerà.

La7D, ore 21:20 – Il mio migliore incubo!

Un’irriverente commedia francese con Isabelle Huppert e Benoît Poelvoorde. Una donna altoborghese e snob, infatti, vede la sua vita perfetta andare in pezzi quando incontra un padre single, rozzo e alcolizzato. L’incontro tra i loro due mondi opposti, quindi, sarà a dir poco esplosivo.

I film su Sky – venerdì 22 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

L’acclamato reboot diretto da J.J. Abrams. Il film, infatti, ci riporta alle origini, mostrandoci la turbolenta giovinezza di James T. Kirk e il suo primo, fatidico incontro con il vulcaniano Spock.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un’avventura epica con Chris Hemsworth. Un equipaggio di balenieri, infatti, si trova ad affrontare una creatura leggendaria, iniziando una disperata lotta per la sopravvivenza in mare aperto.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Di conseguenza, il barista-detective Massimo e l’inossidabile quartetto di pensionati tornano subito in azione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il “branco di lupi” colpisce ancora. Questa volta, infatti, il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza alcuna memoria della notte precedente.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico capace di parlare con gli animali. In questo film, affronterà un’epica avventura per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie si prepara a riaprire l’hotel Bella Donna. Nel frattempo, scopriamo come sua madre Donna arrivò sull’isola. Un musical romantico tra canzoni degli ABBA e tanta nostalgia.