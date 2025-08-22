Venerdì 22 agosto iniziano, per l’Italia, i Mondiali di Pallavolo 2025. Il campionato iridato, nel nostro paese, è visibile, in diretta, sia a pagamento che in chiaro.

Mondiali di Pallavolo 2025, l’Italia a caccia della seconda vittoria della sua storia

L’Italia ambisce ad essere grande protagonista dei Mondiali di Pallavolo 2025. La competizione si svolge in Thailandia e la nostra nazionale è una delle favorite per la vittoria finale. D’altronde, non può essere altrimenti, considerati i grandi risultati degli ultimi mesi. Le giocatrici allenate da Julio Velasco hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, per poi sollevare al cielo il titolo della Volleyball Nations League.

Per l’Italia si tratterebbe della seconda vittoria ai Mondiali della sua storia. L’unico trionfo è arrivato nel lontano 2002.

Quando gioca l’Italia

L’Italia, nei Mondiali di Pallavolo, è inserita nel Girone B, in compagnia di Belgio, Cuba e Slovacchia. L’esordio, come già preannunciato, è previsto il 22 agosto, alle 15:30 proprio contro la Slovacchia. Il secondo impegno è previsto alle 12:00 di domenica 24 agosto, quando l’Italia affronta Cuba. Infine, la fase a gironi giunge al termine il 26 agosto, con la partita delle 12:00 fra le Azzurre ed il Belgio.

Al termine dei match, le prime due squadre di ogni raggruppamento avanzano alla fase successiva, ovvero quella degli ottavi di finale. Seguono i quarti e le semifinali, con partite ad eliminazione diretta. Il torneo, infine, giunge al termine con le finali. Sia quella terzo-quarto posto che quella per la vittoria vera e propria si svolgono domenica 7 settembre.

Mondiali di Pallavolo 2025, la programmazione tv

Per quanto riguarda la programmazione tv, i Mondiali di Pallavolo 2025 sono visibili, in primis, sulla Rai. In particolare, la TV di Stato propone tutte le partite dell’Italia in diretta ed in chiaro su Rai 2, dove sono precedute e seguite da brevi spazio di approfondimento. In essi, ospiti ed esperti analizzano ciò che è successo e gli inviati a bordocampo intervistano le protagoniste del match. La Rai, inoltre, permette al pubblico di seguire i vari incontri anche in streaming mediante l’applicazione Rai Play.

A pagamento, invece, è possibile seguire i Mondiali di Pallavolo mediante l’applicazione DAZN. L’emittente OTT, infatti, propone vari incontri, compresi quelli con protagonista l’Italia. Il commento, in tale piattaforma, è curato da Fabrizio Monari. Infine, da segnalare che le partite delle Azzurre sono trasmesse anche in streaming ed on demand mediante Volleyball World TV, piattaforma dedicata completamente alla pallavolo e creata dalla FIVB, federazione internazionale del volley.