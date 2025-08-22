Stasera in tv sabato 23 agosto 2025 segna ufficialmente l’inizio della nuova stagione televisiva e calcistica, offrendo un palinsesto ricco di varietà, commedie italiane, film cult e grandi eventi musicali. Su Rai 1, per esempio, torna Evviva!, lo show celebrativo condotto da Gianni Morandi per i 70 anni della Rai. Su Rai 3, invece, va in onda l’attesissima Notte della Taranta 2025, mentre Canale 5 rilancia le sfide antropologiche di Ciao Darwin. Nel frattempo, Italia 1 punta tutto sull’avventura con Indiana Jones, e Rete 4 ci regala una serata di risate con la commedia di Leonardo Pieraccioni Se son rose. Ecco, quindi, la guida completa alla programmazione.

Stasera in TV sabato 23 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 20:35 – Evviva!

Gianni Morandi conduce una serata evento imperdibile, interamente dedicata a celebrare i 70 anni della Rai. Tra ospiti d’eccezione, esibizioni musicali e filmati d’archivio, lo show ripercorre i momenti più iconici e indimenticabili della storia della televisione italiana, in un viaggio emozionante tra passato, presente e futuro.

Rai 2, ore 21:00 – Vendicherò mia madre

Un thriller psicologico ad alta tensione. La storia, infatti, segue Brooklyn, una giovane donna appena uscita di prigione che, dopo aver scoperto il nome della persona che ha ucciso sua madre in un incidente, decide di mettere in atto un piano diabolico. Di conseguenza, la vendetta diventa la sua unica, ossessiva missione di vita.

Rai 3, ore 21:20 – La Notte della Taranta 2025

In diretta da Melpignano, nel cuore del Salento, va in scena il Concertone finale di uno degli eventi musicali più attesi e amati dell’estate italiana. Sul palco, quindi, si alterneranno i ritmi travolgenti della musica popolare salentina, contaminazioni moderne e ospiti d’eccezione, per una serata di pura energia e tradizione.

Rai 4, ore 21:20 – Drug War

Un teso e adrenalinico thriller cinese. Un potente trafficante di droga, dopo essere stato catturato, accetta di collaborare con la polizia per evitare la pena di morte. Di conseguenza, il capitano Zhang lo coinvolge in un’operazione sotto copertura estremamente rischiosa per smantellare l’intera organizzazione criminale.

Rai 5, ore 21:15 – Nel secolo breve

Un affascinante documentario storico. La puntata di questa sera, infatti, ci guida in un viaggio attraverso le grandi trasformazioni che hanno segnato il Novecento, un secolo di guerre mondiali, rivoluzioni epocali e profondi cambiamenti sociali e culturali.

Rai Premium, ore 21:20 – Fuochi d’artificio

Una nuova serie TV italiana. La storia segue una giovane donna che, dopo anni di assenza, torna nel suo paese natale in occasione del matrimonio della sorella. Tuttavia, questo ritorno la costringerà a fare i conti con un passato irrisolto, vecchi amori e segreti di famiglia.

Rai Movie, ore 21:10 – Diabolik – Chi sei?

Arriva il terzo e conclusivo capitolo della saga dedicata al Re del Terrore, diretta dai Manetti Bros. Questa volta, infatti, Diabolik si trova ad affrontare un nuovo e spietato nemico che sembra conoscere la sua vera identità segreta. Con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin

Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano con una nuova, esilarante puntata del loro show antropologico. Anche questa sera, infatti, due categorie umane opposte si sfideranno in una serie di prove surreali, tra ironia, momenti cult e l’immancabile sfilata finale, per decretare i caratteri dominanti del Terzo Millennio.

Italia 1, ore 21:15 – Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

Torna l’archeologo più famoso del cinema con una nuova, avvincente avventura. Harrison Ford, infatti, veste ancora una volta i panni di Indiana Jones, questa volta alle prese con una missione che lo porterà tra antiche rovine precolombiane, giungle peruviane e misteriosi poteri psichici.

Rete 4, ore 21:35 – Se son rose

Una divertente commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Un giornalista, single incallito, per il suo cinquantesimo compleanno riceve un messaggio dalla figlia che ha contattato tutte le sue ex fidanzate. Di conseguenza, si ritrova a doverle rivedere tutte, in un viaggio esilarante e malinconico nel suo passato sentimentale.

La7, ore 21:15 – Risvegli

Un film drammatico e toccante, basato su una storia vera, con le interpretazioni magistrali di Robin Williams e Robert De Niro. Un medico idealista, infatti, sperimenta una nuova e controversa cura su un gruppo di pazienti in stato catatonico da decenni, ottenendo risultati sorprendenti e commoventi.

TV8, ore 21:30 – Rocky Balboa

Sylvester Stallone torna a vestire i panni del suo personaggio più iconico per un’ultima, incredibile sfida. Ormai ritiratosi, Rocky decide di tornare sul ring per affrontare il giovane e arrogante campione del mondo dei pesi massimi, in un incontro che metterà alla prova il suo cuore e il suo coraggio.

Nove, ore 21:30 – La Corrida

Torna lo show dei dilettanti allo sbaraglio. Sul palco si alterneranno artisti di ogni tipo, tra comicità, improvvisazione e talento inaspettato, con il pubblico che, come sempre, sarà il protagonista e giudice assoluto.

I film di questa sera in TV – sabato 23 agosto 2025

Iris, ore 21:00 – Nikita

Un cult del cinema action firmato da Luc Besson. Una giovane e violenta criminale viene reclutata dai servizi segreti e trasformata in una spietata assassina di Stato. Un film che mescola azione, tensione psicologica e uno stile visivo inconfondibile.

Cielo, ore 21:20 – Si Chef!

Una gustosa commedia francese. Un giovane e talentuoso cuoco, infatti, cerca in tutti i modi di salvare il ristorante stellato del padre, ormai in piena crisi creativa. Tra ricette innovative, rivalità in cucina e critici gastronomici, dovrà dimostrare il suo valore.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Prosegue l’intensa serie drammatica spagnola. La protagonista, Inés, sviluppa un legame morboso e ossessivo con un adolescente dopo un evento traumatico, intraprendendo una relazione proibita che la consumerà.

La7D, ore 21:20 – Il mio migliore incubo!

Un’irriverente commedia francese con Isabelle Huppert e Benoît Poelvoorde. Una donna altoborghese e snob, infatti, vede la sua vita perfetta andare in pezzi quando incontra un padre single, rozzo e alcolizzato. L’incontro tra i loro due mondi opposti, quindi, sarà a dir poco esplosivo.

I film su Sky – sabato 23 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

L’acclamato reboot diretto da J.J. Abrams. Il film, infatti, ci riporta alle origini, mostrandoci la turbolenta giovinezza di James T. Kirk e il suo primo, fatidico incontro con il vulcaniano Spock.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un’avventura epica con Chris Hemsworth. Un equipaggio di balenieri, infatti, si trova ad affrontare una creatura leggendaria, iniziando una disperata lotta per la sopravvivenza in mare aperto.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Di conseguenza, il barista-detective Massimo e l’inossidabile quartetto di pensionati tornano subito in azione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il “branco di lupi” colpisce ancora. Questa volta, infatti, il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza alcuna memoria della notte precedente.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico capace di parlare con gli animali. In questo film, affronterà un’epica avventura per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie si prepara a riaprire l’hotel Bella Donna. Nel frattempo, scopriamo come sua madre Donna arrivò sull’isola. Un musical romantico tra canzoni degli ABBA e tanta nostalgia.