Si intitola I Segreti di Grosse Pointe il nuovo titolo proposto su Sky Serie. Sulla rete tematica di Sky, dedicata interamente alle produzioni seriali, la serie tv debutta il 22 agosto, dalle ore 21:10 circa.

I Segreti di Grosse Pointe, regista e dove è girata

Appartenente ai generi drammatico e thriller, la serie è originaria degli Stati Uniti. Qui ha debuttato lo scorso inverno con il titolo originale Grosse Pointe Garden Society.

Ideata da Jenna Bans e Bill Krebs, la produzione è realizzata dalla Universal Television. La sceneggiatura è firmata, oltre che dai già citati Bans e Krebs, anche da Bridget Bebard, Alexandra Cunningham, Nicki Renna e Justin W. Lo.

La regia, invece, è di Phil Traill, Michael Weaver, Erin Feeley, Pete Chatmon e della già citata Alexandra Cunningham. Tredici gli episodi previsti, ognuno dei quali ha una durata di circa 45 minuti. Le riprese si sono concentrate ad Atlanta, in Georgia.

I Segreti di Grosse Pointe, la trama

I protagonisti de I Segreti di Grosse Pointe sono Alice, Brett, Catherine e Birdie. I quattro sono molto amici, essendo tutti membri del Grosse Pointe Garden Club, ma hanno non poche difficoltà nella vita privata.

Alice è una insoddisfatta professoressa del liceo. Brett è un padre divorziato, che lotta contro il nuovo compagno della ex moglie per riuscire a rivedere i figli. Catherine è un’agente immobiliare intrappolata in un matrimonio infelice e che ha iniziato una relazione clandestina con il collega Gart. Birdie, infine, passa le proprie giornate attenta a non deludere le aspettative dell’alta società.

Spoiler finale

Le esistenze dei protagonisti, durante I Segreti di Grosse Pointe, sono destinate ad intrecciarsi fra loro, fra segreti e storie di infedeltà reciproca. Ben presto, però, le loro esistenze sono destinate a cambiare per sempre. Alice, Brett, Catherine e Birdie, infatti, sono coinvolti in un misterioso caso di omicidio, che interessa molto da vicino il Grosse Pointe Garden Club. I soci del gruppo si ritrovano a collaborare, per cercare di superare indenni le indagini ed insabbiare la vicenda.

I Segreti di Grosse Pointe, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Segreti di Grosse Pointe, produzione al via su Sky Serie il 22 agosto, a partire dalle ore 21:10 circa, e visibile in streaming su Sky Go.