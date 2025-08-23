Stasera in tv domenica 24 agosto 2025 propone un mix di fiction italiane, soap turche, film biografici e commedie internazionali. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, mentre su Canale 5 riprende la soap turca La notte nel cuore, molto attesa dopo la pausa estiva. Ecco la guida completa e aggiornata per scegliere cosa guardare.
Stasera in TV domenica 24 agosto 2025, Rai
Su Rai 1, alle 21:25, va in onda una puntata della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, dal titolo “La baronessa che perse la testa”. Imma indaga sulla morte misteriosa di una nobildonna coinvolta in affari e segreti familiari.
Rai 2 propone alle 21:00 un episodio della serie NCIS: Hawai’i, con la squadra impegnata in un’indagine legata a un ex marine.
Su Rai 3, alle 21:20, va in onda Report – Speciale Estate, con inchieste dedicate al turismo, all’ambiente e alla sicurezza.
Rai 4 trasmette alle 21:20 un nuovo episodio della serie crime spagnola Rapa, giunta alla terza stagione.
Infine, su Rai Movie, alle 21:10, viene proposto il film Robin Hood – L’origine della leggenda, con Taron Egerton nei panni del celebre arciere.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Su Canale 5, alle 21:30, torna La notte nel cuore, la soap turca che riprende con nuovi episodi: Sevilay scopre di essere stata adottata e affronta Cihan, mentre Melek è sconvolta da una gravidanza inattesa.
Italia 1 propone alle 21:15 il film d’azione Transformers: L’ultimo cavaliere, con Mark Wahlberg.
Su Rete 4, alle 21:30, va in onda la commedia francese Quasi nemici – L’importante è avere ragione, con Daniel Auteuil.
La7 trasmette alle 21:15 Atlantide, con Andrea Purgatori che racconta le storie dei grandi navigatori italiani.
Su TV8, alle 21:30, va in onda MasterChef Italia – Best Of, con i momenti più memorabili delle ultime stagioni.
Nove, alle 21:25, propone una nuova puntata di Little Big Italy, ambientata a Londra.
La5 manda in onda alle 21:10 Escándalo – Storia di un’ossessione, serie drammatica spagnola.
La7D, alle 21:20, propone la commedia francese Il mio migliore incubo! con Isabelle Huppert.
Warner TV, alle 21:30, trasmette l’episodio “Senza perdono” della sesta stagione di Supernatural.
I film di questa sera in TV domenica 24 agosto 2025
Su Rai Movie va in onda Robin Hood – L’origine della leggenda, film d’azione storico con Taron Egerton.
Iris propone 42, biopic dedicato a Jackie Robinson, interpretato da Chadwick Boseman.
Su Cine34 trovi Rimini Rimini, commedia cult balneare degli anni ’80.
TwentySeven trasmette Vi presento Christopher Robin, film biografico su A.A. Milne, autore di Winnie the Pooh.
La7D propone Il mio migliore incubo!, commedia francese con Isabelle Huppert.
I film su Sky domenica 24 agosto 2025
Su Sky Cinema Uno va in onda Star Trek – Il futuro ha inizio, reboot diretto da J.J. Abrams.
Sky Cinema Action propone Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, con Chris Hemsworth.
Su Sky Cinema Collection trovi I delitti del BarLume – Aria di mare, commedia gialla ambientata in Toscana.
Sky Cinema Comedy trasmette Una notte da leoni 2, cult comico ambientato a Bangkok.
Sky Cinema Family propone Dolittle, con Robert Downey Jr. nei panni del medico che parla con gli animali.
Su Sky Cinema Romance va in onda Mamma mia! – Ci risiamo, musical romantico con Amanda Seyfried e Meryl Streep.