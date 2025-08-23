Manca ancora qualche giorno all’inizio di Bake Off Italia 2025, ma sono già stati annunciati i concorrenti ufficiali. Sono sedici gli aspiranti pasticceri che si contenderanno l’ambito titolo.

Bake Off Italia 2025 concorrenti, chi sono i partecipanti

Fra i concorrenti di Bake Off Italia 2025 c’è, in primis, Angelo. Originario di Bari, ha 37 anni e vive a Firenze. Appassionato di tatuaggi, si definisce un anticonformista. Spazio al 44enne Fabrizio, romano. Ama i gatti ed è felicemente fidanzato da sedici anni con Laura. Ha la passione per la pasticceria grazie alla nonna.

In gara il 35enne Gennaro, ex militare in congedo, ha deciso di cambiare vita per sposarsi con Cristina, dal cui amore è nato un bimbo di tre anni e mezzo. Dalla Romagna arriva il 53enne Gianluca, sposato da 24 anni con Licia ed amante del calcio. Nello show arriva Janos, nato in Germania e cresciuto in Ungheria, ma è giunto a Napoli per proseguire gli studi.

Altro concorrente di Bake Off Italia 2025 è Marco, 47enne di Cogliate che ha deciso di partecipare allo show per uscire dalla comfort zone. Infine, arriva dalla Spagna Pelayo, 46enne che fa il vicepreside scolastico e l’insegnante e che sogna di lavorare nel mondo della pasticceria.

Bake Off Italia 2025 concorrenti, chi sono le partecipanti

Per quel che concerne le concorrenti, a Bake Off Italia 2025 c’è la 19enne Francesca, studentessa di relazioni pubbliche amante dei fornelli grazie alla mamma ed alla nonna. Coinvolta la 45enne siciliana Laura, sposata da sedici anni e fervente sostenitrice della teoria secondo la quale i dolci, oltre che buoni, devono essere belli.

Ha deciso di partecipare al contest anche Linda, che in passato ha vissuto in Olanda ed in Giappone e che prova a realizzare preparazioni capaci di mischiare le tradizioni di varie culture. C’è la 29enne Marzia di Cecina, energica studentessa di Biologia Marina e molto legata alla famiglia, soprattutto alla mamma. Altra concorrente è la 38enne Nadia, allegra e solare che sogna di aprire una pasticceria. Nell’elenco di aspiranti pasticceri c’è la 70enne Nives, che da quando è andata in pensione dedica gran parte del suo tempo ai dolci.

A Bake Off Italia 2025 c’è anche Patrizia, 61enne romana ex imprenditrice. Vedova, è molto legata al figlio Federico e spera di iniziare, grazie al format, un nuovo capitolo di vita. Infine, ci sono Sonia e Wanda. La prima è di Milano, ha 35 anni ed è laureata in Economia, odia la comfort zone e sogna di aprire un locale con dolci sia per umani che per animali. La seconda ha 47 anni, è di Napoli ed ha ereditato la passione per i dolci dalla nonna e dalla mamma.

La prima puntata visibile il 5 settembre

Bake Off Italia 2025 prenderà il via il prossimo 5 settembre. Gli appuntamenti, come sempre, sono visibili in prima serata su Real Time. Al timone del programma, per la prima volta, non c’è Benedetta Parodi, ma Brenda Lodigiani. I giudici sono i confermati Damiano Carrara, Tommaso Foglia ed Ernst Knam. A loro, esclusivamente per la prova tecnica, si unisce Iginio Massari.